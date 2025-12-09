В Україні створити путівник з практичними порадами для тих, хто дбає вдома про своїх маломобільних рідних.

Це онлайн-платформа, що реалізується проєктом «Всетурбота». Проєкт створили, оскільки щороку українські родини стикаються з тим, що близька людина раптово або поступово втрачає мобільність — через інсульт, деменцію, хронічні захворювання, онкологію, травми, літній вік. А після початку повномасштабної війни до цього додалися поранення й ампутації.

Через постійний стрес в українців різко погіршилося здоров'я: загострюються хронічні захворювання, виникають нові. Деякі зміни в організмі можуть суттєво обмежити мобільність людини. Тоді звичні в побуті речі стає складніше виконувати самостійно — потрібна допомога доглядальника.

За даними Мінсоцполітики, «догляд вдома» — одна з найзатребуваніших соціальних послуг в Україні . Однак недостатня злагодженість у роботі працівників медичної та соціальної сфери в громадах ускладнює доступ до послуги. Тож часто саме члени родини стають доглядальниками для близьких, не маючи ні інструкцій, що й як краще робити, ні підтримки для себе.

У путівнику є поради, як полегшити догляд вдома за маломобільною людиною, як облаштувати безпечний простір і як самому доглядальнику зберігати сили та внутрішній ресурс.

Інформація структурована за темами: безпека вдома, харчування, гігієна, рух і профілактика ускладнень, взаємодія з медичними та соціальними службами, емоційна стійкість.

«Підтримка людей із обмеженою мобільністю починається з дому — саме там формується щоденна якість життя. Але поряд із людиною має бути хтось, хто знає, як допомогти. Тому ініціативи, які визнають роль сімейних доглядальників і дають їм практичні ресурси, є критично важливими для стійкої системи опіки в Україні», — зазначає Петро Ільків, координатор проєктів у сфері охорони здоров’я Посольства Швейцарії в Україні.

«‎Путівник всетурботою» створений ініціативою «Всетурбота», що розвиває в Україні медико-соціальну допомогу вдома, та реалізується компанією One Health у межах Українсько-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я» за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.