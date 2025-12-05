Також оновлять перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку.

Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, це дасть змогу формувати кадровий резерв із фахівців, які критично важливі для фронту і системи військової медицини.

«Також оновлюємо перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку, та уточнюємо професійний стандарт — вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу», - додала глава уряду.

Свириденко повідомила, що навчальні програми будуть деталізовані й посилені: чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання, а також збільшення обсягу навчального часу на 20%.

«Сьогодні 33 кафедри українських вишів готують офіцерів запасу», - додала прем’єр-міністерка.