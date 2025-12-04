Представники урядів і партнерів з Данії та України оголосили про створення дансько-української Платформи з протидії хронічним захворюванням.

Учасники, які були на презентації платформи

Це стратегічна міжнародна ініціатива, метою якої є зниження рівня серцево-судинної захворюваності та смертності в Україні, а також покращення національної системи профілактики хронічних захворювань.

На презентації платформи був LB.ua.

Чому це важливо Україні? Бо хронічні неінфекційні захворювання є однією з топ загроз у світі. А серцево-судинні хвороби є топ причиною смертності та втрати працездатності.

Станом на 2025 рік в Україні хронічні захворювання серця й судин мають близько 8,9 мільйонів людей: гіпертонію – 5 млн, ішемічну хворобу серця – 3,4 млн.

За показником втрачених років життя через передчасну смерть і хвороби Україна – одна з лідерок у Європі. Головним чинником цього індикатора є надмірна смертність від захворювань, які сучасна система охорони здоров’я може лікувати, а також запобігти їм, насамперед це серцево-судинні захворювання.

Платформа покликана залучити партнерів від державних органів, медичної спільноти, громадських організацій та приватного сектору, які об’єднають зусилля та напрацюють Дорожню карту для зниження рівнів серцево-судинної захворюваності та смертності в Україні.



