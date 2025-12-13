Румунія повідомила, що виявила двох масажисток, хворих на лепру (проказу), у спа-центрі в північно-західному місті Клуж. Це перші підтверджені випадки цього захворювання в країні за понад 40 років, пише Reuters.
Міністерство охорони здоров’я додало, що ще двох людей перевіряють, а двох підтверджених хворих — громадянок Індонезії віком 21 і 25 років — лікують.
Міністр охорони здоров’я Александру Рогобете заявив, що відвідувачам спа-центру не варто хвилюватися, оскільки для передачі хвороби потрібен тривалий контакт.
За його словами, одна з пацієнток нещодавно повернулася з Азії, де протягом місяця перебувала з матір’ю, яка нині госпіталізована з таким самим захворюванням.
За даними медиків, влада закрила спа-центр на час розслідування.
Останній підтверджений випадок лепри в Румунії — також відомої як хвороба Гансена — був зафіксований 44 роки тому, повідомили в міністерстві.