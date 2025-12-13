Про виступ Путіна та погрози Європі
У Румунії вперше за 40 років діагностували проказу. Хворобу виявили у двох масажисток у спа-центрі міста Клуж

Діагноз підтвердили у громадянок Індонезії віком 21 і 25 років. Ще двох людей з підозрою на хворобу – перевіряють.

У Румунії вперше за 40 років діагностували проказу. Хворобу виявили у двох масажисток у спа-центрі міста Клуж
Міністр охорони здоров’я Румунії Александру Рогобете
Фото: romania-insider.com

Румунія повідомила, що виявила двох масажисток, хворих на лепру (проказу), у спа-центрі в північно-західному місті Клуж. Це перші підтверджені випадки цього захворювання в країні за понад 40 років, пише Reuters

Міністерство охорони здоров’я додало, що ще двох людей перевіряють, а двох підтверджених хворих — громадянок Індонезії віком 21 і 25 років — лікують.

Міністр охорони здоров’я Александру Рогобете заявив, що відвідувачам спа-центру не варто хвилюватися, оскільки для передачі хвороби потрібен тривалий контакт.

За його словами, одна з пацієнток нещодавно повернулася з Азії, де протягом місяця перебувала з матір’ю, яка нині госпіталізована з таким самим захворюванням.

За даними медиків, влада закрила спа-центр на час розслідування.

Останній підтверджений випадок лепри в Румунії — також відомої як хвороба Гансена — був зафіксований 44 роки тому, повідомили в міністерстві.

﻿
