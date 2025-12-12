Новий аналіз Всесвітньої організації охорони здоров’я підтвердив, що не існує зв’язку між вакцинією дітей та появою в них розладів аутистичного спектра.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Аналіз підготував Глобальний консультативний комітет з безпеки вакцин (GACVS) — група міжнародних експертів, що працює з 1999 року.

Фахівці розглянули 31 первинне дослідження, проведене з 2010 по 2025 роки в різних країнах, зосередившись на можливому зв’язку між вакцинами, що містять тіомерсал, та аутизмом.

Додатково було оцінено дані щодо безпеки алюмінієвих ад’ювантів, які використовуються у багатьох вакцинах.

GACVS також проаналізував велике когортне дослідження на основі загальнонаціонального реєстру дітей Данії, народжених у 1997–2018 роках. Усі результати послідовно вказують: вакцинація не є причиною виникнення РАС.

Нові висновки повністю узгоджуються з попередніми оцінками комітету, оприлюдненими у 2002, 2004 та 2012 роках.

У ВООЗ закликали національні уряди та медичні служби орієнтуватися на найновіші наукові дані. За останні 50 років дитяча імунізація врятувала щонайменше 154 мільйони життів.

Нагадаємо, у вересні президент США Дональд Трамп заявив, що вживання жінками парацетамолу під час вагітності, а також вакцинація дітей можуть провокувати аутизм.