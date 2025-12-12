НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Між вакцинацією дітей та аутизмом немає зв’язку, — ВООЗ

Новий аналіз Всесвітньої організації охорони здоров’я підтвердив, що не існує зв’язку між вакцинією дітей та появою в них розладів аутистичного спектра.

Фото: medikom.ua

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Аналіз підготував Глобальний консультативний комітет з безпеки вакцин (GACVS) — група міжнародних експертів, що працює з 1999 року. 

Фахівці розглянули 31 первинне дослідження, проведене з 2010 по 2025 роки в різних країнах, зосередившись на можливому зв’язку між вакцинами, що містять тіомерсал, та аутизмом. 

Додатково було оцінено дані щодо безпеки алюмінієвих ад’ювантів, які використовуються у багатьох вакцинах.

GACVS також проаналізував велике когортне дослідження на основі загальнонаціонального реєстру дітей Данії, народжених у 1997–2018 роках. Усі результати послідовно вказують: вакцинація не є причиною виникнення РАС. 

Нові висновки повністю узгоджуються з попередніми оцінками комітету, оприлюдненими у 2002, 2004 та 2012 роках.

У ВООЗ закликали національні уряди та медичні служби орієнтуватися на найновіші наукові дані. За останні 50 років дитяча імунізація врятувала щонайменше 154 мільйони життів.

Нагадаємо, у вересні президент США Дональд Трамп заявив, що вживання жінками парацетамолу під час вагітності, а також вакцинація дітей можуть провокувати аутизм.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
