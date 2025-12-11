У застосунку Армія+ розпочалося опитування щодо якості медичних послуг у госпіталях та цивільних медзакладах

Воно має допомогти зібрати системний зворотний зв’язок від тих, хто проходив лікування, ВЛК чи реабілітацію.

У застосунку Армія+ розпочалося нове опитування щодо якості медичних послуг у госпіталях та цивільних медзакладах.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Його мета – зібрати системний зворотний зв’язок від тих, хто проходив лікування, ВЛК чи реабілітацію, та сформувати рішення щодо покращення роботи медичних закладів”, - йдеться у повідомленні.

Опитування анонімне, збір відповідей триватиме з 11 до 23 грудня. Його можуть пройти військові як із досвідом звернення до військових госпіталів, так і до цивільних закладів.

Опитування охоплює такі аспекти:

доступність послуг

роботу та комунікацію медичного персоналу

умови перебування, забезпечення обладнанням і лікарськими засобами

зручність організації прийому та направлень.

Зазначається, що анкета була розроблена за участі фахівців Департаменту охорони здоров'я Міноборони, Командування Медичних сил та Правозахисного центру для військовослужбовців “Принцип”.