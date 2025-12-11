В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У застосунку Армія+ розпочалося опитування щодо якості медичних послуг у госпіталях та цивільних медзакладах

Воно має допомогти зібрати системний зворотний зв’язок від тих, хто проходив лікування, ВЛК чи реабілітацію.

Фото: Міноборони

У застосунку Армія+ розпочалося нове опитування щодо якості медичних послуг у госпіталях та цивільних медзакладах. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Його мета – зібрати системний зворотний зв’язок від тих, хто проходив лікування, ВЛК чи реабілітацію, та сформувати рішення щодо покращення роботи медичних закладів”, - йдеться у повідомленні.

Опитування анонімне, збір відповідей триватиме з 11 до 23 грудня. Його можуть пройти військові як із досвідом звернення до військових госпіталів, так і до цивільних закладів.

Опитування охоплює такі аспекти: 

  • доступність послуг
  • роботу та комунікацію медичного персоналу
  • умови перебування, забезпечення обладнанням і лікарськими засобами
  • зручність організації прийому та направлень.

Зазначається, що анкета була розроблена за участі фахівців Департаменту охорони здоров'я Міноборони, Командування Медичних сил та Правозахисного центру для військовослужбовців “Принцип”.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
