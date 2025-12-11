У застосунку Армія+ розпочалося опитування щодо якості медичних послуг у госпіталях та цивільних медзакладах

У застосунку Армія+ розпочалося нове опитування щодо якості медичних послуг у госпіталях та цивільних медзакладах.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
“Його мета – зібрати системний зворотний зв’язок від тих, хто проходив лікування, ВЛК чи реабілітацію, та сформувати рішення щодо покращення роботи медичних закладів”, - йдеться у повідомленні.
Опитування анонімне, збір відповідей триватиме з 11 до 23 грудня. Його можуть пройти військові як із досвідом звернення до військових госпіталів, так і до цивільних закладів.
Опитування охоплює такі аспекти:
- доступність послуг
- роботу та комунікацію медичного персоналу
- умови перебування, забезпечення обладнанням і лікарськими засобами
- зручність організації прийому та направлень.
Зазначається, що анкета була розроблена за участі фахівців Департаменту охорони здоров'я Міноборони, Командування Медичних сил та Правозахисного центру для військовослужбовців “Принцип”.