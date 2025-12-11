Міноборони дозволило школам з підготовки пілотів БПЛА готувати операторів наземних роботизованих комплексів

Таку підготовку зможуть пройти як військовослужбовці, так і цивільні.

Міністерство оборони України розширило повноваження шкіл з підготовки пілотів БПЛА і дозволило їм готувати та сертифікувати операторів наземних роботизованих комплексів та інструкторів з підготовки.

Згідно з наказом міністра оборони Дениса Шмигаля, вони отримали право розробляти програми підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації операторів НРК та інструкторів.

Як зазначає Міноборони, якщо кандидат ще не є військовим, військова частина може надати йому ваучер на навчання і після проходження курсу в сертифікованій школі він чи вона зможе мобілізуватися саме на цю спеціальність.

Нововведення дозволить оперативно адаптовувати програми підготовки операторів та інструкторів з урахуванням технологічних змін та появи нових зразків НРК.

При цьому Збройні Сили України перевірятимуть якість підготовки, а Міноборони забезпечуватиме відповідність навчальних програм вимогам Сил оборони.