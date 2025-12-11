Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росія відмовилася виходити з Запорізької і Херсонської областей і віддавати контроль над ЗАЕС. США пропонують спільне управління

Стосовно Дніпропетровської, Сумської і Харківської є пропозиція Штатів, аби окупанти звідти вийшли. 

Путін і Трамп потискають один одному руки під час зустрічі на полях саміту G20 у Гамбурзі, 7 липня 2017 року.
Фото: EPA/UPG

Окрім непогоджених позицій стосовно Донецької області, в “мирному плані” залишається відкритим питання контролю над ЗАЕС. З Запорізької і Херсонської областей ворог виходити відмовився.

У запропонованому США документі йшлося про те, що Росія має вивести окупантів хоча б Сумської, Харківської і Дніпропетровської областей. Про це президент Володимир Зеленський повідомив журналістам 11 грудня.

“Херсон, Запоріжжя – їхня позиція що ні, не відходять, і стоїмо, де стоїмо. Це сьогодні так. Я просто констатую факт. Також щодо ЗАЕС. На сьогодні ЗАЕС окупована «рускімі»”. «Рускіє» хочуть залишати собі станцію. Зрозуміло, що ми проти цього. І ми сказали, що якщо це так, то станція не буде працювати. Тобто у нас ключових дві непогоджені позиції – це території Донеччини і те, що з цим повʼязано, а також Запорізька АЕС. Ось дві теми, які ми продовжуємо обговорювати”, – сказав він. 

США пропонують спільний формат для управління станцією. 

"Тут наша позиція дуже проста. Якщо американці можуть забрати станцію під себе, якимось чином демілітаризують цю зону, тобто російські війська повинні вийти зі станції на якусь відстань, тоді буде можливість, щоб був доступ до станції в України. А потім вже треба шукати можливість, як усім цим керувати. Тобто для нас ЗАЕС це – наше, а «рускі» вважають, що якщо вони окупували, то це їхнє. Якщо американці можуть станцію під себе забрати, то зрозуміло тоді, що означає їхня частка у станції, це їхній вплив, це їхні гроші, а наше – це наше. І тому станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити, – поки що складно сказати. Все це в обговореннях", – повідомив він.

  • Росія вимагає від України визнати її контроль над Кримом, Донецької і Луганською області повністю. Вона каже, що на тій частині Донецької області, яка вільна, треба створити "демілітаризовану" зону, тобто вивести звідти армію України. При цьому нема жодних гарантій, що вона після цього не захопить цю територію. Київ не погоджується визнавати ворожу юрисдикцію над своєю суверенною територією. 
