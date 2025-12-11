Росія відмовилася виходити з Запорізької і Херсонської областей і віддавати контроль над ЗАЕС. США пропонують спільне управління

Окрім непогоджених позицій стосовно Донецької області, в “мирному плані” залишається відкритим питання контролю над ЗАЕС. З Запорізької і Херсонської областей ворог виходити відмовився.

У запропонованому США документі йшлося про те, що Росія має вивести окупантів хоча б Сумської, Харківської і Дніпропетровської областей. Про це президент Володимир Зеленський повідомив журналістам 11 грудня.

“Херсон, Запоріжжя – їхня позиція що ні, не відходять, і стоїмо, де стоїмо. Це сьогодні так. Я просто констатую факт. Також щодо ЗАЕС. На сьогодні ЗАЕС окупована «рускімі»”. «Рускіє» хочуть залишати собі станцію. Зрозуміло, що ми проти цього. І ми сказали, що якщо це так, то станція не буде працювати. Тобто у нас ключових дві непогоджені позиції – це території Донеччини і те, що з цим повʼязано, а також Запорізька АЕС. Ось дві теми, які ми продовжуємо обговорювати”, – сказав він.

США пропонують спільний формат для управління станцією.

"Тут наша позиція дуже проста. Якщо американці можуть забрати станцію під себе, якимось чином демілітаризують цю зону, тобто російські війська повинні вийти зі станції на якусь відстань, тоді буде можливість, щоб був доступ до станції в України. А потім вже треба шукати можливість, як усім цим керувати. Тобто для нас ЗАЕС це – наше, а «рускі» вважають, що якщо вони окупували, то це їхнє. Якщо американці можуть станцію під себе забрати, то зрозуміло тоді, що означає їхня частка у станції, це їхній вплив, це їхні гроші, а наше – це наше. І тому станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити, – поки що складно сказати. Все це в обговореннях", – повідомив він.