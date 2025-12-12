Росіяни атакували Україну ракетами
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Світ

Reuters: США запроваджують нові санкції проти родини Мадуро та пов'язаних з Венесуелою нафтових танкерів

Санкції стосуються племінників дружини Мадуро.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Венесуели.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що йдеться про обмеження на племінників дружини президента Ніколаса Мадуро, а також шість танкерів з сирою нафтою та пов'язані з ними судноплавні компанії.

Міністерство фінансів США заявило, що танкери “займалися шахрайською та небезпечною практикою судноплавства та продовжують надавати фінансові ресурси, що підживлюють корумпований наркотерористичний режим Мадуро”.

Чотири танкери, включаючи H. Constance, побудований у 2002 році, та Lattafa, побудований у 2003 році, ходять під прапором Панами, а два інші — під прапорами Островів Кука та Гонконгу. Згідно з внутрішніми транспортними документами державної нафтової компанії PDVSA, цільовими суднами є супертанкери, які нещодавно завантажували сиру нафту у Венесуелі.

Під санкції потрапили і племінники першої леді Венесуели Сілії Флорес Франкі Флорес та Ефраїн Антоніо Кампо Флорес. Їх двох назвали “нарко-племінниками” після арешту на Гаїті у 2015 році в рамках спецоперації Управління з боротьби з наркотиками США.

У 2016 році їх засудили за спробу здійснити багатомільйонну кокаїнову угоду до 18 років ув'язнення, але у 2022 році їх звільнили в результаті обміну в'язнями з Венесуелою.
