Представники України, США та країн Євросоюзу 13 жовтня проведуть у Парижі переговори через суперечливі пункти мирного плану Дональда Трампа.

Про це повідомило видання Axiosіз посиланням на власні джерела.

"Очікується, що високопосадовці США зустрінуться в суботу в Парижі з високопосадовцями України, Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб обговорити мирний план президента Трампа", - йдеться у повідомленні.

Поки що не підтверджено, чи прибуде до Парижа державний секретар США Марко Рубіо, який очолював американську делегацію на попередніх переговорах.

Видання зазначає, що на цих перемовинах планують обговорити ключові положення мирного плану Трампа для врегулювання війни РФ в Україні та досягти консенсусу щодо територіальних питань, а також тих, що стосуються гарантій безпеки.

Також ці перемовини можуть стати ключовим кроком у підготовці нової серії переговорів щодо врегулювання війни РФ та України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, мають різні позиції щодо питання Донбасу. За його словами, елементи плану США потребують подальшого обговорення з низки “чутливих питань”, включно з гарантіями безпеки для постраждалої від війни країни та контроль над східними регіонами.

Мирний план Трампа