ГоловнаСвіт

​Генсек НАТО вважає Альянс наступною ціллю Росії

«Ми вже перебуваємо в зоні ризику», - наголосив Рютте.

​Генсек НАТО вважає Альянс наступною ціллю Росії
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Берліні заявив, що Альянс «наступна ціль Росії, і ми вже перебуваємо в зоні ризику».

На думку Рютте, блок має діяти негайно, щоб запобігти новій війні в Європі. Він наголосив, що загроза з боку Росії є прямою та зростаючою, цитує The Guardian.

Генсек підкреслив, що ухвалене раніше цього року на Гаазькому саміті рішення щодо прискорення збільшення оборонних витрат є лише першим кроком. 

«Це не час для самозаспокоєння. Забагато хто не відчуває терміновості. Час діяти зараз. Видатки та виробництво мають швидко зростати, а наші армії — отримати все необхідне для безпеки», - наголосив Рютте.

За словами генсека, Росія стала «ще більш зухвалою, безрозсудною та безжальною щодо НАТО і щодо України». Він нагадав про слова Рональда Рейгана часів холодної війни про «імперію зла» та заявив, що Володимир Путін знову займається побудовою імперії.

«У своїй спотвореній картині світу Путін вважає, що наша свобода загрожує його владі та що ми хочемо знищити Росію», — додав генсек НАТО.

Рютте окремо наголосив на ролі Китаю, який фактично став порятунком для Росії, а також на підтримці, яку Москва отримує від Північної Кореї та Ірану.

У промові очільник НАТО  зробив і нетиповий для європейських лідерів акцент — похвалив Дональда Трампа, заявивши, що «саме він може змусити Путіна сісти за стіл переговорів».

«Тож давайте поставимо Путіна перед випробуванням. Подивімося, чи справді він хоче миру, чи йому потрібне продовження різанини», — сказав Рютте.

Водночас генсек підкреслив, що Захід має зберігати тиск на Кремль і підтримувати реальні зусилля, спрямовані на завершення війни: «Усі ми маємо підтримувати зусилля, спрямовані на те, щоб припинити цю війну, а не дозволити їй затягнутися».
﻿
