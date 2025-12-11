Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У ЄС ініціювали несподіваний обшук в офісі китайського рітейлера Temu в Дубліні

Підозрюють, що компанія могла отримувати підтримку від китайської держави.

У ЄС ініціювали несподіваний обшук в офісі китайського рітейлера Temu в Дубліні
Європейські регулятори провели раптовий обшук в європейській штаб-квартирі китайського онлайн-рітейлера Temu у Дубліні в межах розслідування щодо можливого порушення правил про іноземні субсидії. 

Як пише The Guardian, ЄС підозрює, що компанія могла отримувати підтримку від китайської держави, яка забезпечувала їй конкурентні переваги. Правила щодо іноземних субсидій мають на меті обмежити використання державної допомоги для недобросовісної конкуренції на європейському ринку. Раніше Євросоюз застосував мита до 38% до низки китайських виробників електромобілів після довгого розслідування, яке підтвердило наявність прямих і непрямих субсидій.

Temu, що налічує близько 116 млн щомісячних користувачів у ЄС, уже перебуває під прицілом Брюсселя через інше розслідування — у межах Digital Services Act. Єврокомісія у липні заявила, що попередні висновки свідчать: платформа недостатньо перешкоджає продажу незаконних товарів. У відповідь компанія заявляла, що має систему перевірки продавців і моніторингу безпечності продукції.

Посилення контролю за китайськими компаніями відбувається на тлі погіршення торговельного балансу між ЄС і Китаєм. Минулого року Євросоюз зафіксував дефіцит у торгівлі з Китаєм понад $350 млрд, тоді як експорт КНР за перші 11 місяців цього року перевищив імпорт більш ніж на $1 трлн. Аналітики зазначають, що виробники Китаю спрямовують дедалі більше продукції на ринки поза США через американські мита, що стимулює зростання експорту до Європи, Австралії та країн Південно-Східної Азії.
