Мачадо заявила, що планує відвезти свого “нобеля” до Венесуели

Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що планує відвезти свою нагороду до Венесуели, але відмовилася повідомити, коли повернеться до рідної країни.
Про це повідомляє Reuters.
Мачадо таємно виїхала з країни, щоб отримати цю нагороду.
Лідерка венесуельської опозиції Мачадо прибула до Осло рано вранці у четвер, але не встигла вчасно дістатися столиці Норвегії на церемонію нагородження. Замість політикині нагороду прийняла її донька.
Заходи, присвячені їй, також були заплановані на четвер.
58-річна інженерка таємно виїхала з Венесуели до Осло, порушуючи десятирічну заборону на виїзд та провівши понад рік у переховуванні.
“Я приїхала, щоб отримати нагороду від імені венесуельського народу, і я відвезу її до Венесуели у відповідний момент”, – сказала вона журналістам.
Як пише Bloomberg, Мачадо заявила під час пресконференції, що планує зрештою повернутися додому та зникнути з-під контролю влади, щоб продовжити боротьбу за демократію.
Вона заявила, що повернеться “якомога швидше”.
“Я повернуся до Венесуели, коли будуть достатні умови з точки зору безпеки, це не залежить від відходу режиму”, – сказала Мачадо.
Коли Мачадо отримала Нобелівську премію миру в жовтні, вона частково присвятила її президенту США Дональду Трампу, який заявив, що сам заслуговує на цю нагороду.
Вона зблизилася з представниками більш жорсткого політичного крила, близьких до Трампа, які стверджують, що Мадуро має зв’язки з кримінальними угрупованнями, які прямо загрожують національній безпеці США – попри сумніви, висловлені американською розвідкою.
- Bloomberg написав, що Мачадо змогла залишити Венесуелу з допомогою членів режиму Мадуро. Президент США Дональд Трамп попередив, що він “не буде радий”, якщо режим заарештує Мачадо після її повернення.