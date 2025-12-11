Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЗМІ: нобелівська лауреатка Мачадо змогла залишити Венесуела з допомогою членів режиму Мадуро

Президент США Дональд Трамп попередив, що він “не буде радий”, якщо режим заарештує Мачадо після її повернення.

ЗМІ: нобелівська лауреатка Мачадо змогла залишити Венесуела з допомогою членів режиму Мадуро
Марія Коріна Мачадо в Осло, 11 грудня 2025 року

Венесуельська дисидентка Марія Коріна Мачадо прибула в Осло сьогодні зранку – через кілька годин після того, як її донька Анна Коріна Соса, прийняла Нобелівську премію миру від її імені.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нобелівський інститут заявив, що Мачадо здійснила “подорож у надзвичайно небезпечній ситуації”, щоб дістатися до столиці Норвегії з місця, де вона переховувалася у Венесуелі.

Відомо, що вона добралася на човні до голландського карибського острова Кюрасао за 40 миль. Мачадо не встигла на церемонію нагородження через затримку її подорожі через негоду.

Мачадо записала голосове повідомлення, коли сідала на літак, що прямував до Норвегії, дякуючи “за це величезне визнання боротьби венесуельського народу за демократію та свободу”.

“Нам довелося пройти через багато речей, і так багато людей ризикували своїм життям, щоб я могла дістатися до Осло”, – сказала вона.

Мачадо очолює опір автократичному правлінню президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Її можуть не пустити назад у Венесуелу, тобто політикиня може фактично опинитися у вигнанні.

Джерела зазначають, що Мачадо змогла залишити Венесуелу у вівторок з допомогою членів режиму Мадуро. 

Після захоплення нафтового танкера американськими військами біля узбережжя Венесуели в середу президент Дональд Трамп попередив, що він “не буде радий”, якщо режим Мадуро заарештує Мачадо після її повернення.

Окрім членів родини, Мачадо представляли лідери Аргентини, Еквадору, Парагваю та Панами.
