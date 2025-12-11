У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ГоловнаСвіт

Нобелівську премію миру від імені матері отримала донька Марії Мачадо

Венесуельська опозиціонерка все ж не змогла прибути в Осло особисто.

Нобелівську премію миру від імені матері отримала донька Марії Мачадо
Марія Мачадо після прибуття в Норвегію
Фото: EPA/UPG

В Осло 10 грудня, у день смерті Альфреда Нобеля, відбулася церемонія нагородження Нобелівською премією миру. Цьогорічна лауреатка, венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо не змогла прибути на захід.

Як пише BBC, за кілька хвилин до початку церемонії Мачадо надіслала Нобелівському комітету повідомлення, що перебуває у безпеці і на шляху до норвезької столиці, але не має змогли приїхати до ратуші вчасно. 

Замість неї премію отримала її донька Ана Коріна Соса, яка зізналася зі сцени, що через небезпеку та переслідування з боку режиму Ніколаса Мадуро не бачила матері ось вже два роки. 

Вона також за традицією прочитала лекцію, яку Мачадо написала спеціально для нагородження. Головною тезою виступу стало переконання, що Венесуела ніколи не здасться у боротьбі з диктатурою. Публіка зустріла слова доньки опозиціонерки тривалою овацією.

Вже ввечері стало відомо, що Мачадо справді прибула у Норвегію. Влада Венесуели погрожувала вважати її втікачкою і застосувати жорстке покарання в разі спроби повернутися на батьківщину.

 
