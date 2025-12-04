Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Світ

Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди

На заході були переважно бізнесмени та чиновники середньої ланки.

Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Президент Росії Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Інвестиційний форум «russia Calling!», який завершився у Москві за участі російських високопосадовців, фінансистів, підприємців і делегацій із 33 країн, не дав жодного реального економічного результату. 

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗР, Кремль намагався використати форум як демонстрацію нібито «фінансового суверенітету» та здатності російської економіки залучати іноземний капітал. Попри заявлений міжнародний масштаб, у західних і азійських делегаціях були представлені переважно бізнесмени та чиновники середньої ланки з Китаю, Індії, ОАЕ, Ірану, Туреччини, Пакистану та Саудівської Аравії.

На тлі цього виступи російського керівництва звелися до повторення звичних тез про «повну адаптацію до санкцій» і перехід до «стійкого зростання». Водночас реальна економічна ситуація РФ залишається значно менш оптимістичною: СЗР нагадує про стагнаційні процеси, перекоси у структурі економіки, тиск санкцій, переорієнтацію ресурсів у військово-промисловий комплекс та падіння інвестиційної активності.

Найбільш промовистим індикатором фактичного провалу форуму стало те, що Росія не оголосила про підписання жодної міждержавної угоди. Це різко контрастує з амбіціями Кремля, який прагнув представити захід як майданчик для нових партнерств.

У Службі зовнішньої розвідки підкреслили, що форум перетворився радше на інструмент внутрішньої пропаганди, покликаний створити ілюзію «стабільності» й «інвестиційної привабливості». 

Водночас відсутність будь-яких угод свідчить: попри формальну міжнародну присутність, іноземні інвестори не готові довіряти російській владі та ризикувати у середовищі, де політичні й санкційні загрози залишаються високими.

