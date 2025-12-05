У США опублікували нову Стратегію нацбезпеки. Там згадують про "стримування розширення НАТО"

Також там згадуються "переговори щодо швидкого припинення бойових дій в Україні" та зменшення ризику конфронтації Росії з іншими країнами Європи.

На сайті Білого дому опублікована нова Стратегія національної безпеки, згідно із якою Штати планують зберегти більшу військову присутність у Західній півкулі в майбутньому для боротьби з міграцією, наркотиками та зростанням ворожих держав у регіоні.

Як пише POLITICO, 33-сторінковий документ є "рідкісним офіційним поясненням світогляду Трампа щодо зовнішньої політики його адміністрації".

Такі стратегії, які президенти зазвичай публікують раз на термін, можуть допомогти зрозуміти, як окремі частини уряду США розподіляють бюджети та встановлюють політичні пріоритети.

У оновленій Стратегії йдеться зокрема і про те, що однією із цілей зовнішньої політики США є "покласти край уявленню про НАТО як про альянс, що постійно розширюється, та запобігти такому розвитку подій". Також там згадуються "переговори щодо швидкого припинення бойових дій в Україні" та зменшення ризику конфронтації Росії з іншими країнами Європи.

У Стратегії вказано, що європейські союзники мають значну перевагу над Росією в компонентах "жорсткої сили" за майже всіма параметрами, окрім ядерної зброї. У США вважають, що європейці розглядають Росію "як екзистенційну загрозу", тому управління європейсько-російськими відносинами вимагатиме "значної дипломатичної участі" Штатів. Зокрема для "відновлення умов стратегічної стабільності на всьому євразійському просторі", і зниження ризику конфлікту між Росією та європейськими державами.

Також для Сполучених Штатів є "ключовим інтересом" домовитися про якнайшвидше припинення бойових дій в Україні, аби стабілізувати європейські економіки, запобігти ненавмисній ескалації чи розширенню війни, відновити стратегічну стабільність у відносинах із Росією, а також створити умови для післявоєнної відбудови України та забезпечити її виживання як життєздатної держави.

У Штатах вважають, що війна в Україні "мала парадоксальний ефект" і посилила економічну залежність Європи від зовнішніх гравців, зокрема Китаю, куди переміщується виробництво через брак російського газу.

У Стратегії також вказано, що "більшість європейців прагнуть миру, але це прагнення не перетворюється на політику", бо уряди підривають демократичні процеси.

Попри це Європа залишається незамінним стратегічним і культурним партнером США, важливим для світової економіки та наукового прогресу. Америка прагне підтримувати демократію та свободу в Європі, а також посилювати вплив патріотичних сил, що виступають за зміну нинішнього політичного курсу. США вважають Європу близьким емоційним та історичним партнером і зацікавлені у сильних, впевнених і демократичних союзниках.

Широка політика США щодо Європи включає відновлення стабільності у відносинах із Росією, підтримку європейської оборонної самостійності та розвиток стійкості окремих держав до внутрішніх криз. Вашингтон прагне розширювати доступ американських товарів на європейські ринки та забезпечувати справедливі умови для бізнесу.

США також хочуть посилити держави Центральної та Східної Європи через комерційні, військові та культурні зв’язки. Водночас Америка виступає проти перетворення НАТО на безкінечно розширюваний альянс.

Вашингтон очікує від Європи активнішої боротьби з агресивними економічними практиками, такими як надвиробництво, технологічне шпигунство та крадіжки.