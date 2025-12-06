Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
"Русский дом" в Кишиневі припинить свою діяльність влітку наступного року

Культурний центр має бути закритий 4 липня 2026 року.

"Русский дом" в Кишиневі припинить свою діяльність влітку наступного року
"Русский дом" в Кишиневі
Фото: diez.md

МЗС Молдови офіційно повідомило МЗС РФ щодо денонсації угоди про культурні центри. 

Про це повідомляє NewsMaker.

“Міністерство закордонних справ повідомляє, що ми завершили всі внутрішні процедури, необхідні для денонсації Угоди між урядом Молдови та урядом Росії щодо створення та роботи культурних центрів. Цю угоду підписали 30 жовтня 1998 року, а набула чинності 4 липня 2001 року”, - заявили представники МЗС Молдови.

Рішення набуде чинності через шість місяців після повідомлення МЗС РФ, отже угода, на підставі якої працює Російський культурний центр, так званий "Русский дом", припинить діяти 4 липня 2026 року.

  • 27 листопада парламент Молдови схвалив у другому читанні денонсацію угоди з Росією про створення та функціонування культурних центрів.
  • Проєкт денонсації розробили на запит МЗС після того, як у лютому 2025 року російські безпілотники порушили повітряний простір Молдови.
