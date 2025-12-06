"Русский дом" в Кишиневі припинить свою діяльність влітку наступного року

МЗС Молдови офіційно повідомило МЗС РФ щодо денонсації угоди про культурні центри.

Про це повідомляє NewsMaker.

“Міністерство закордонних справ повідомляє, що ми завершили всі внутрішні процедури, необхідні для денонсації Угоди між урядом Молдови та урядом Росії щодо створення та роботи культурних центрів. Цю угоду підписали 30 жовтня 1998 року, а набула чинності 4 липня 2001 року”, - заявили представники МЗС Молдови.

Рішення набуде чинності через шість місяців після повідомлення МЗС РФ, отже угода, на підставі якої працює Російський культурний центр, так званий "Русский дом", припинить діяти 4 липня 2026 року.