Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації

Тим часом останні вісім місяців фіксують позитивну динаміку мобілізації, запевнив заступник глави ОПУ.

Заступник керівника ОПУ Павло Паліса
Фото: ОПУ

Самовільне залишення частини (СЗЧ) не варто розглядати як інструмент для переміщення між підрозділами, часто це просто спосіб ухилення від мобілізації.

Таку заяву зробив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал ЗСУ Павло Паліса, передає «Радіо Свобода».

За словами Паліси, статистика свідчить про те, що основна кількість таких випадків фіксується не на передовій через конфлікти з командирами, а саме в навчальних центрах. 

«Кожен кейс тут індивідуальний, тому що у кожної людини свої причини. Але здебільшого ми по статистиці бачимо, що основна кількість людей, які пішли в СЗЧ, не тікають від, там, "поганого командира". Велика кількість людей, які здійснили самовільне залишення частини, використовують це як ухилення від мобілізації», - сказав заступник глави ОПУ.

Паліса підкреслив, що відсоток СЗЧ на фронті є надзвичайно малим порівняно з цифрами у тилу, тому залишення навчання він сприймає насамперед як спосіб ухилення від служби.

Щодо питання ротацій та переміщень, посадовець зауважив, що в цьому плані ефективно працює система «Армія+».

Також Паліса зауважив, що за останні вісім місяців «у нас дійсно зберігається позитивна динаміка мобілізації». 

«СЗЧ приблизно знаходиться на тому ж сталому рівні. Проте тут є сезонні коливання, які теж впливають на цю динаміку», - додав заступник глави ОПУ.

