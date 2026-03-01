Упродовж доби росіяни здійснили понад 90 обстрілів по громадах Сумської області. Унаслідок російських атак поранень зазнали п'ятеро цивільних.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 28 лютого до ранку 1 березня 2026 року, російські війська здійснили більше 90 обстрілів по 28 населених пунктах у 12 територіальних громадах області", – ідеться у повідомленні.

У Миколаївській сільській громаді внаслідок атаки БпЛА поранено чоловіків 41 та 82 років, постраждала 57-річна жінка. У Сумській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 25-річний чоловік. У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 42-річного чоловіка.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському і Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти 12 громад. Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

У Садівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення, автомобілі, сільськогосподарські транспортні засоби;

У Білопільській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;

У Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та легкові автомобілі;

У Лебединській громаді пошкоджено господарську споруду;

У Сумській громаді пошкоджено легковий автомобіль, нежитлове приміщення; У Ямпільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок та господарчі споруди.

За добу повітряна тривога в області тривала 21 годину 42 хвилини.