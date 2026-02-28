Міністр оборони України Михайло Федоров у телеграмі розповів, що Україна масштабує "Лінію дронів" разом із Нідерландами.
Про це стало відомо після зустрічі Федорова із віцепремʼєр-міністеркою – міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус.
Політики домовилися залучити додаткові ресурси для продовження та масштабування проєкту "Лінія дронів".
"Лінія дронів сьогодні обʼєднує понад 1 000 екіпажів. У січні-лютому вони знищували кожного третього російського військового на фронті. Наша мета — розвивати БпЛА-складник у корпусах. Ми вже почали фінансувати створення дронових полків і масштабуємо цей досвід на всі корпуси", – зазначив український міністр.
Він також повідомив, що у січні втрати Росії перевищили кількість уже мобілізованих. На окремих ділянках ворог втрачав до 170 військових на кожен кілометр просування.
"50 000 втрат ворога щомісяця — це частина нашого плану війни. Поєднання Лінії дронів, дронових полків із програмою базового забезпечення бригад БпЛА допоможе втілити його в життя", – написав Федоров.
Окремо політики обговорили підтримку програми F-16, протидію російському "тіньовому флоту", розвиток радарного поля, постачання далекобійних артилерійських боєприпасів.
"Дякую Нідерландам за лідерство та системну підтримку, зокрема за рішення передати ракети PAC-3 й фінансування програми PURL. Ми також готові надавати партнерам доступ до українських оборонних інновацій. Працюємо над створенням постійного механізму обміну даними та технологіями", – додав міністр.
- Проєкт "Лінія дронів" стартував у березні минулого року. Це "killzone" на 10-15 км, що робить просування ворога неможливим без втрат.
- У січні цього року рішення підвищити ефективність “Лінії дронів”, посилити управління та забезпечити її необхідними ресурсами.