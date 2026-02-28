У січні-лютому вони знищували кожного третього російського військового на фронті.

Міністр оборони України Михайло Федоров у телеграмі розповів, що Україна масштабує "Лінію дронів" разом із Нідерландами.

Про це стало відомо після зустрічі Федорова із віцепремʼєр-міністеркою – міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус.

Політики домовилися залучити додаткові ресурси для продовження та масштабування проєкту "Лінія дронів".

"Лінія дронів сьогодні обʼєднує понад 1 000 екіпажів. У січні-лютому вони знищували кожного третього російського військового на фронті. Наша мета — розвивати БпЛА-складник у корпусах. Ми вже почали фінансувати створення дронових полків і масштабуємо цей досвід на всі корпуси", – зазначив український міністр.

Він також повідомив, що у січні втрати Росії перевищили кількість уже мобілізованих. На окремих ділянках ворог втрачав до 170 військових на кожен кілометр просування.

"50 000 втрат ворога щомісяця — це частина нашого плану війни. Поєднання Лінії дронів, дронових полків із програмою базового забезпечення бригад БпЛА допоможе втілити його в життя", – написав Федоров.

Окремо політики обговорили підтримку програми F-16, протидію російському "тіньовому флоту", розвиток радарного поля, постачання далекобійних артилерійських боєприпасів.

"Дякую Нідерландам за лідерство та системну підтримку, зокрема за рішення передати ракети PAC-3 й фінансування програми PURL. Ми також готові надавати партнерам доступ до українських оборонних інновацій. Працюємо над створенням постійного механізму обміну даними та технологіями", – додав міністр.