РФ атакувала Київщину дронами, є пошкодження

Російські війська атакували населені пункти Обухівського району Київщини. Унаслідок атак пошкоджені ангар, житловий будинок та авто.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Сьогодні зранку ворог знову атакував нашу область ударними дронами. Під ударом опинилися населені пункти Обухівщини", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, автомобіль та ангарне приміщення. Обійшлося без постраждалих.

"Вдячний нашим силам ППО та всім службам, які оперативно відреагували. На місці працюють фахівці – фіксують та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Необхідна допомога людям, чиє житло постраждало, буде надана", – додає Калашник.