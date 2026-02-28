​Впав відсоток жирів в маслі
У Краснодарському краї Росії після атаки дронів горить НПЗ

Пожежу через БПЛА визнала навіть влада регіону.

"Албашнєфть"

Внаслідок обстрілу невідомими безпілотниками у станиці Новоминській Краснодарського краю Росії спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

Про успішну атаку Сил оборони на об'єкт написали навіть офіційні сторінки місцевої влади. Вони стверджують, що займання сталося через падіння уламків БПЛА. До ліквідації залучили 39 осіб та 13 одиниць техніки. Територія пожежі - 150 квадратних метрів.

У Новоминській розташований завод "Албашнєфть", який заявляє про потужність у 320 тисяч тонн вуглеводневої сировини на рік. Основною діяльністю підприємства є первинна обробка нафти. 

