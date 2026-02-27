Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Лубінець: Росія створює гуманітарну катастрофу на Донеччині

Омбудсман відреагував на підрив росіянами дамби поблизу Костянтинівки на Донеччині.

Лубінець: Росія створює гуманітарну катастрофу на Донеччині
Фото: скрін відео

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на підрив російськими військами дамби поблизу Костянтинівки на Донеччині.

"Росія вкотре свідомо створює загрозу гуманітарної катастрофи. Цього разу – росіяни опублікували кадри знищення дамби поблизу Костянтинівки на Донеччині", – написав Дмитро Лубінець у Telegram.

Дії окупантів можуть призвести до підтоплення населених пунктів, руйнування критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення, знищення доріг і мостів. До втрати людьми домівок і засобів до існування. А також до отруєння ґрунтів і води, загибелі цілих екосистем. 

Омбудсман наголошує: "росіяни граються життями людей, ніби їм можна все. Ніби ніколи не буде покарання".

"Ми добре памʼятаємо, до яких наслідків призвів підрив Каховської ГЕС. Нагадаю, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, дамби користуються особливим захистом. Їх знищення категорично заборонене. Такі дії Росії – це воєнний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій", – додає Лубінець.

Омбудсман вже направив відповідні листи до ООН з вимогою зафіксувати факт злочину РФ і надати чітку міжнародну правову оцінку діям держави-агресора.

"Світ не має права мовчати. Безкарність за подібні злочини означає нові трагедії", – наголошує він.

  • Раніше український аналітичний OSINT-проєкт DeepState повідомляв, що росіяни скинули тритонну керовану авіабомбу на дамбу в районі населеного пункту Осикове на Донеччині. Унаслідок чого дорога Дружківка-Костянтинівка затоплена.
