На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ заявила про затримання ще 4 паліїв у різних регіонах України

Затримані перебувають під вартою.

СБУ заявила про затримання ще 4 паліїв у різних регіонах України
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція повідомили про затримання ще чотирьох російських агентів, які, за даними правоохоронців, готували та вчиняли підпали у різних регіонах України. 

Як встановило розслідування, замовлення рашистів виконували місцеві жителі, які погодилися працювати на ворога в обмін на гроші. 

Так, на Кіровоградщині затримано 17-річного хлопця, який вербував спільників для здійснення підпалів військових авто та генераторів аварійного живлення на енергооб’єктах області.

За матеріалами справи, наступним завданням фігуранта була підготовка до теракту на території регіону. Для цього він мав забрати зі схрону тротил для подальшого спорядження саморобного вибухового пристрою.

Співробітники СБУ затримали його «на гарячому» біля схованки, з якої він мав забрати вибухівку.

На Черкащині викрито ще одного фігуранта, що палив об’єкти регіональної філії Укрзалізниці. Серед його «цілей» були релейні та акумуляторні шафи, які забезпечують живлення залізничних ліній.

У такий спосіб він намагався пошкодити освітлення переїздів і постів, а також засобів регулювання руху на магістральних коліях.

У Запоріжжі підозру отримали двоє місцевих мешканців віком 20 та 21 рік, які підпалили службовий пікап командира одного з підрозділів, який воює на південному фронті.

Встановлено, що вони намагалися знищити ще декілька військових позашляховиків, які перебували на ремонті в місцевій СТО після боїв на Запорізькому напрямку.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies