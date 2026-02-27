СБУ заявила про затримання ще 4 паліїв у різних регіонах України

Служба безпеки та Національна поліція повідомили про затримання ще чотирьох російських агентів, які, за даними правоохоронців, готували та вчиняли підпали у різних регіонах України.

Як встановило розслідування, замовлення рашистів виконували місцеві жителі, які погодилися працювати на ворога в обмін на гроші.

Так, на Кіровоградщині затримано 17-річного хлопця, який вербував спільників для здійснення підпалів військових авто та генераторів аварійного живлення на енергооб’єктах області.

За матеріалами справи, наступним завданням фігуранта була підготовка до теракту на території регіону. Для цього він мав забрати зі схрону тротил для подальшого спорядження саморобного вибухового пристрою.

Співробітники СБУ затримали його «на гарячому» біля схованки, з якої він мав забрати вибухівку.

На Черкащині викрито ще одного фігуранта, що палив об’єкти регіональної філії Укрзалізниці. Серед його «цілей» були релейні та акумуляторні шафи, які забезпечують живлення залізничних ліній.

У такий спосіб він намагався пошкодити освітлення переїздів і постів, а також засобів регулювання руху на магістральних коліях.

У Запоріжжі підозру отримали двоє місцевих мешканців віком 20 та 21 рік, які підпалили службовий пікап командира одного з підрозділів, який воює на південному фронті.

Встановлено, що вони намагалися знищити ще декілька військових позашляховиків, які перебували на ремонті в місцевій СТО після боїв на Запорізькому напрямку.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України: