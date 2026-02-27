З початку року в Україні унаслідок пожеж у житлі загинули 542 людини

З початку 2026 року, тобто всього за два місяці, в Україні сталося майже 6500 пожеж у житлі.

Про це повідомили у ДСНС.

Внаслідок них загинули 542 людини, серед яких – 12 дітей.

Основні причини загорянь: коротке замикання, необережне поводження з вогнем і несправне пічне опалення.

За минулу добу у всій Україні у житловому секторі зайнялося 100 пожеж. Загинули 6 людей, ще 9 – постраждали, серед них було двоє дітей.

Найбільше випадків зафіксовано у Дніпропетровській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.