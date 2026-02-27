Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСуспільствоПодії

З початку року в Україні унаслідок пожеж у житлі загинули 542 людини

За минулу добу сталося 100 займань. 

З початку року в Україні унаслідок пожеж у житлі загинули 542 людини
Фото: МВС

З початку 2026 року, тобто всього за два місяці, в Україні сталося майже 6500 пожеж у житлі. 

Про це повідомили у ДСНС.

Внаслідок них загинули 542 людини, серед яких – 12 дітей

Основні причини загорянь: коротке замикання, необережне поводження з вогнем і несправне пічне опалення.

За минулу добу у всій Україні у житловому секторі зайнялося 100 пожеж. Загинули 6 людей, ще 9 – постраждали, серед них було двоє дітей. 

Найбільше випадків зафіксовано у Дніпропетровській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

  • Раніше у ДСНС повідомляли, що від початку опалювального сезону вогонь забрав життя 848 людей, серед них 23 дітей.
  • Загалом у житловому секторі за цей період зафіксували 10 578 пожеж. Окрім загиблих, травми різного ступеня важкості отримали 783 людини, зокрема, 93 дитини.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies