З початку року в Україні унаслідок пожеж у житлі загинули 542 людини

З початку 2026 року, тобто всього за два місяці, в Україні сталося майже 6500 пожеж у житлі.
Про це повідомили у ДСНС.
Внаслідок них загинули 542 людини, серед яких – 12 дітей.
Основні причини загорянь: коротке замикання, необережне поводження з вогнем і несправне пічне опалення.
За минулу добу у всій Україні у житловому секторі зайнялося 100 пожеж. Загинули 6 людей, ще 9 – постраждали, серед них було двоє дітей.
Найбільше випадків зафіксовано у Дніпропетровській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.
- Раніше у ДСНС повідомляли, що від початку опалювального сезону вогонь забрав життя 848 людей, серед них 23 дітей.
- Загалом у житловому секторі за цей період зафіксували 10 578 пожеж. Окрім загиблих, травми різного ступеня важкості отримали 783 людини, зокрема, 93 дитини.