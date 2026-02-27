Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Унаслідок обстрілу Чернігівщини постраждали двоє поліцейських

У Чернігові було влучання на околицях міста, попередньо, ракетою.

Наслідки обстрілу росіянами Чернігівської області
Протягом минулої доби ворог 50 разів атакував Чернігівську область, пролунало 84 вибухи.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У Чернігові близько 15:20 було влучання на околицях міста. Попередньо, йдеться про удар ракетою.

Учора пізно ввечері ворог вдарив по центру Новгорода-Сіверського двома дронами “Герань”. Під атакою опинилися центр зайнятості, магазин, авто і сусідні житлові будинки. Травмовані двоє працівників поліції. 

У селах Городнянської і Новгород-Сіверської громад пошкоджені оселі. 

Були влучання в Корюківській громаді. FPV-дрон вдарив по сільському магазину. В іншому населеному пункті FPV-дрони атакували енергообʼєкт. В одному з сіл пошкоджена автівка. 

Окрім того, “Герані” атакували підприємство деревообробної галузі в Менській громаді. 

Наслідки обстрілу росіянами Чернігівської області

