Протягом минулої доби ворог 50 разів атакував Чернігівську область, пролунало 84 вибухи.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
У Чернігові близько 15:20 було влучання на околицях міста. Попередньо, йдеться про удар ракетою.
Учора пізно ввечері ворог вдарив по центру Новгорода-Сіверського двома дронами “Герань”. Під атакою опинилися центр зайнятості, магазин, авто і сусідні житлові будинки. Травмовані двоє працівників поліції.
У селах Городнянської і Новгород-Сіверської громад пошкоджені оселі.
Були влучання в Корюківській громаді. FPV-дрон вдарив по сільському магазину. В іншому населеному пункті FPV-дрони атакували енергообʼєкт. В одному з сіл пошкоджена автівка.
Окрім того, “Герані” атакували підприємство деревообробної галузі в Менській громаді.