У Чернігові було влучання на околицях міста, попередньо, ракетою.

Протягом минулої доби ворог 50 разів атакував Чернігівську область, пролунало 84 вибухи.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У Чернігові близько 15:20 було влучання на околицях міста. Попередньо, йдеться про удар ракетою.

Учора пізно ввечері ворог вдарив по центру Новгорода-Сіверського двома дронами “Герань”. Під атакою опинилися центр зайнятості, магазин, авто і сусідні житлові будинки. Травмовані двоє працівників поліції.

У селах Городнянської і Новгород-Сіверської громад пошкоджені оселі.

Були влучання в Корюківській громаді. FPV-дрон вдарив по сільському магазину. В іншому населеному пункті FPV-дрони атакували енергообʼєкт. В одному з сіл пошкоджена автівка.

Окрім того, “Герані” атакували підприємство деревообробної галузі в Менській громаді.