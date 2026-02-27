Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
За минулу добу росіяни вбили двох мешканців Донецької області (оновлено)

Армія окупантів 15 разів обстріляла населені пункти Донеччини.

За минулу добу росіяни вбили двох мешканців Дружківки Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще чотири людини дістали поранення: у Дружківці, Добропіллі та Біленькому.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 276 людей, зокрема 36 дітей.

Покровський район

У Добропіллі поранено людину. У Золотому Колодязі та Кучеревому Яру Шахівської громади пошкоджено по дві будинки.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено авто, ще одне – у Слов'янську. У Біленькому Краматорської громади поранено дві людини. У Новопавлівці Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці дві людини загинули і одна поранена, пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район

У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.

  • З початку вторгнення російська армія вбила на Донеччині 4061 людину, поранила – 8939.

Наслідки обстрілів Донецької області

