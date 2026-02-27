За минулу добу росіяни вбили двох мешканців Дружківки Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще чотири людини дістали поранення: у Дружківці, Добропіллі та Біленькому.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 276 людей, зокрема 36 дітей.

Покровський район

У Добропіллі поранено людину. У Золотому Колодязі та Кучеревому Яру Шахівської громади пошкоджено по дві будинки.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено авто, ще одне – у Слов'янську. У Біленькому Краматорської громади поранено дві людини. У Новопавлівці Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці дві людини загинули і одна поранена, пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район

У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.

З початку вторгнення російська армія вбила на Донеччині 4061 людину, поранила – 8939.