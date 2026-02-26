СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров: у Женеві завершили ще один раунд переговорів

З американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України.

Секретар РНБО Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

У Женеві Україна завершила ще один раунд переговорів.

Про це повідомив Секретар РНБО Рустем Умєров.

За його словами, робота відбулася у двох форматах – окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії.

Умєров додав, що за разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони (Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером) провели спільну розмову з Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки.

«Наступний раунд готується. Працюємо над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання – зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та Росії максимально предметною», - зазначив Секретар РНБО.

Умєров додав, що окрему увагу зосередили на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України. 

«Разом з економічною командою уряду, зокрема Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України. Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану», - розповів очільник переговорної групи.


﻿
