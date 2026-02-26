Умєров: у Женеві завершили ще один раунд переговорів

У Женеві Україна завершила ще один раунд переговорів.

Про це повідомив Секретар РНБО Рустем Умєров.

За його словами, робота відбулася у двох форматах – окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії.

Умєров додав, що за разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони (Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером) провели спільну розмову з Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки.

«Наступний раунд готується. Працюємо над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання – зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та Росії максимально предметною», - зазначив Секретар РНБО.

Умєров додав, що окрему увагу зосередили на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

«Разом з економічною командою уряду, зокрема Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України. Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану», - розповів очільник переговорної групи.

Перед цим відбулася телефоннна розмова Зеленського і Трампа.

Джерела видання Axios стверджують, що лідер Штатів озвучив бажання завершити війну упродовж одного місяця.



