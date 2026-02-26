144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
У центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня

Потенційна небезпека — передусім для цих регіонів.

У центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня
нарада з підготовки до весняних паводків
Фото: Телеграм / Юлія Свириденко

Уряд провів нараду з підготовки до весняних паводків разом із віцепрем’єр-міністром з відновлення, міністром внутрішніх справ, міністром соціальної політики та головою ДСНС. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.

За прогнозами, у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Потенційна небезпека — передусім для цих регіонів. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині.

В усіх областях працюють ситуаційні центри. За словами Свириденко, забезпечено постійний обмін інформацією між ОВА та ДСНС, а також цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки.

Уряд доручив ДСНС та головам ОВА сформувати резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування і ліквідації можливих наслідків.

Також готується механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень. Уряд створює Комісію з ліквідації наслідків, допомоги постраждалим, виплати грошової допомоги, зокрема на оздоровлення дітей, та додаткової підтримки вразливих груп.

