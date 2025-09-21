Одночасні протести відбулися у всій країні, у них взяли участь різноманітні групи учасників, зокрема студенти, церковні лідери, представники воєнізованих організацій та деякі законодавці.

Тисячі філіппінців приєдналися сьогодні до маршів у Манілі та інших регіонах країни, протестуючи проти корупції в уряді. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомив один з організаторів протесту Джеймс Бальбуена, понад 100 000 людей взяли участь у демонстрації навколо меморіалу “Народної сили” вздовж головної автомагістралі столиці. Монумент увічнює ненасильницьку революцію 1986 року, яка повалила покійного диктатора Фердинанда Маркоса, батька нинішнього лідера країни.

За словами місцевої влади, близько 50 000 людей зібралися також у громадському парку в Манілі, перш ніж вирушити маршем до інших частин столиці.

Як інформують місцеві ЗМІ, одночасні протести відбулися у всій країні, у них взяли участь різноманітні групи учасників, зокрема студенти, церковні лідери, представники воєнізованих організацій та деякі законодавці.

Ці переважно мирні мітинги стали наймасовішими відтоді, як президент Фердинанд Маркос-молодший заявив у липні, що багато урядових проєктів із протипаводкового захисту є джерелом відкатів. Корупція вже давно є проблемою в цій країні Південно-Східної Азії. Але громадян особливо обурили підозри про хабарництво у державних програмах, спрямованих на захист від повеней у країні, яка є однією з найбільш вразливих до стихійних лих.

Фото: EPA/UPG

“Поки одні потерпають від штормів і повеней, інші, ймовірно, причетні до корупції в цих проєктах і хизуються своїм багатим способом життя в соціальних мережах”, – сказав місцевому телеканалу GMA News один з лідерів протесту Френсіс Акіно Ді.

Президент Маркос заявив, що підтримує протести, але попередив, що правоохоронні органи вживуть заходів, якщо демонстрації переростуть у насильство. За інформацією поліції, недільні заходи пройшли здебільшого без інцидентів.

Група протестувальників у чорних футболках, кидала каміння та пляшки в поліцейських, які забарикадували територію в Манілі біля президентського палацу. Поліцейські застосували сльозогінний газ та водяні шланги, щоб розігнати їх.

Фото: EPA/UPG

Кілька поліцейських отримали поранення після того, як протестувальники кинули в них каміння та підпалили контейнеровоз у районі також поблизу президентського палацу. Унаслідок затримали 17 осіб було затримано.