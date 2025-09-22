NYT: близько 17% усіх діючих нафтових танкерів у світі належать до "тіньового флоту" РФ

Близько 17% усіх діючих нафтових танкерів у світі належать до "тіньового флоту" Росії.

Як пише видання The New York Times, за інформацією дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence, станом на початок поточного року "тіньовий флот" РФ налічував 940 суден. Це на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року "сумнівні судна" вже існували, але саме після початку війни вони стали значно поширенішими.

До кінця того ж року Європа заборонила імпорт російської нафти морем, і Росія змушена була звернутися до Китаю та Індії. Довші маршрути вимагали більшої кількості суден.

Крім того, Росія хотіла уникнути цінової стелі. "Велика сімка", ЄС та Австралія заборонили страхування й інші послуги, якщо російська нафта продавалася дорожче 60 доларів за барель. Щоб обійти це, судна почали користуватися "сумнівним страхуванням" або обходитися без нього, ходити під чужими прапорами та фальсифікувати дані про своє місцезнаходження.

Таким чином покупцям створювали "правдоподібне заперечення" щодо походження нафти.

Стає дедалі очевидніше, що різке зростання цього "тіньового флоту" має серйозні та потенційно довготривалі наслідки, наголосили в газеті. Середній вік таких суден – близько 20 років (порівняно з 13 роками у загальному нафтовому флоті).

Старі судна становлять величезну екологічну загрозу, а сам тренд породив гігантську нелегальну судноплавну економіку, яка, на думку експертів, може зберегтися й після завершення війни. Це може прокласти шлях для подальшого ігнорування світового порядку, де Росія та Іран виступають постачальниками, а Китай і Індія – покупцями.

Окрім екології, існують і безпекові ризики. "Тіньові" судна підозрюють у підводних диверсіях – пошкодженні трубопроводів чи кабелів.