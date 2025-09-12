Британія запровадила нові санкції проти РФ. Вони стосуються тіньового флоту та постачальників зброї

У п'ятницю, 12 вересня, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій, пов'язаних з Росією, спрямований проти суден, що перевозять російську нафту, а також компаній та осіб, що постачають електроніку, хімікати та вибухівку, що використовуються для виробництва російської зброї, передає Reuters.

Пакет став відповіддю на нещодавню російську агресію, йдеться у заяві британського уряду, який посилається на збільшення кількості російських атак безпілотників та ракет на Україну за останні місяці, а також порушення повітряного простору НАТО над Польщею в середу.

«Міжнародні дії щодо посилення економічного тиску на Росію та перекриття критично важливих грошових потоків, які їй відчайдушно потрібні для оплати цієї незаконної війни, є життєво важливими», – заявила нова міністр закордонних справ країни Іветт Купер під час свого візиту до Києва в п'ятницю.

«Ці санкції є наступним етапом провідних зусиль Великої Британії щодо посилення економічного тиску разом із нашою підтримкою безпеки».

Нові санкції стосуються ще 70 суден, які, за словами Великої Британії, використовувалися для транспортування російської нафти, та 30 компаній та осіб, які були причетні до постачання російським військовим обладнання, що використовується в системах озброєння, включаючи одну китайську компанію з виробництва електроніки та одну, розташовану в Туреччині.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю на вторгнення дронів РФ до Польщі. Пріоритети – це російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, та інфраструктура тіньового флоту.