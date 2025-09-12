Ольга Стефанішина: «Дипломатичний фронт, який відкривається на американському напрямку, — це холодна війна XXI століття»

12 вересня колишня віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина офіційно розпочинає роботу послом України у Сполучених Штатах Америки. Напередодні — під час дискусійної панелі, що проходила в рамках спільного проєкту LB.ua й EFI Group «Нова країна» — пані посол розповіла про виклики, плани і стратегію роботи.

Фото: Зоряна Стельмах посол України в США Ольга Стефанішина

Новим і чи не найскладнішим викликом у контексті дипломатичної служби Ольга Стефанішина вважає легітимізацію російської присутності у США.

«Дорогою сюди я подивилась дуже компліментарну участь Кирила Дмитрієва у праймтаймі на Fox News. Він розказував про російські мінерали, привабливість російської економіки, інвестиції. І це на фоні того, що посол Російської Федерації повернувся до Сполучених Штатів, відкривають російські церкви. Тобто реальність змінилася не лише в контексті публічної комунікації американської адміністрації, ролі Сполучених Штатів у завершенні війни. Нова реальність також стосується й легітимізації Росії, російської присутності. І йдеться не лише про Аляску», — зазначає Стефанішина.

Крім того, вона відзначила намагання Росії під прикриттям публічних маніпуляцій вирішувати питання по тихому. За її словами, усе, що Росія влаштовує довкола переговорів: то зустріч буде двостороння, то тристороння, то вона буде у Москві, а може — у Пекіні, — є лише публічною ширмою, щоб домагатися результату ще по дорозі до мирних переговорів, до зустрічі.

«Поки ми як країна чекаємо завершення війни і хочемо миру, як ніхто в цьому світі, віримо в це, сподіваємося, докладаємо до цього всіх зусиль, для Росії це лише претекст, щоб розв'язати свої питання по дорозі, — зауважує Ольга Стефанішина. — Зустріч на Алясці — це претекст до участі в заходах, які відбувалися в Пекіні (де російський президент брав участь у військовому параді й обговорював посилення співпраці з Китаєм і КНДР. — Ред.)».

Загалом дипломатичний фронт, який нині відкривається на американському напрямку, пані посол називає «холодною війною в її найреальнішому вимірі у 21 сторіччі».

Фото: Зоряна Стельмах Олександр Корнієнко і Ольга Стефанішина

Водночас Ольга Стефанішина вважає, що будь-які домовленості України зі США сьогодні дають величезне вікно можливостей. І українська сторона планує домовитися про захист американських інвестицій і в торгівельній сфері — аналогічно з домовленостями, які передбачає мінеральна угода.

«Я зустрічалась з американськими компаніями, і шляхом нехитрих маніпуляцій, дискусій ми дійшли до того, що кожне євро захищене дуже сильно — меморандумом, зобов'язаннями, які ратифіковані парламентом. До цього в нас не було потреби захищати кожен американський долар. І ця реальність вже зараз змінюється», — каже Стефанішина.

Провідною лінією у своїй роботі посла вона вважає фокус на українському питанні без намагання розв’язувати всі глобальні проблеми.

«Ми повинні розуміти наміри кожного гравця, який так чи інакше має свою роль у питаннях завершення війни в Україні, відбудови України, але ми не маємо вирішувати все і всіх рятувати.

Ми маємо забезпечити, щоб незалежно від того, як будуть розвиватись події, європейські країни могли закуповувати американську зброю і щоб вона продавалась для України», — підкреслила новопризначений посол.

Це питання вона називає вирішеним, і зараз триває робота на рівні координації і «визначення ролі кожного гравця, тому що НАТО теж хоче відігравати певну роль».

«Минулого року ми створили спеціальну місію, яка відповідає за координацію, планування, логістику, тобто ця вся база є. Коли ми створювали цю місію, нам здавалося, що ми передбачили усе, але ні. Ми не передбачили, що вона займатиметься фінансуванням і управлінням коштів на закупівлю цього озброєння, тому цей компонент доробляється», — розповіла деталі Ольга Стефанішина.

«Так само після кількох розмов нашого президента з президентом Трампом нарешті на рівень виконання спустилось рішення про те, що є дозвіл на продаж американської зброї. І це питання часу, координації, коли ця домовленість буде сформована. Тут я можу процитувати Марка Рютте, який сказав, що «гроші не проблема». Тобто перемовини з президентом Сполучених Штатів під час саміту в Гаазі і після цього вибудовувалися так, щоб американська сторона не могла вв'язатись у дискусію, мовляв, хто заплатив більше.

Європейський Союз прийшов до Штатів з позиції про те, що гроші не проблема, дайте зброю. Тому я буду сподіватись, що моя робота на європейському фронті допоможе краще скоординуватись у Вашингтоні з партнерами», — додала вона.

Фото: Зоряна Стельмах посол України в США Ольга Стефанішина

І другий важливий момент — гарантії безпеки.

«Учора (8 вересня. — Ред.), до речі, була розмова Андрія Єрмака з держсекретарем Рубіо. І з цієї розмови важливим для мене аспектом було те, що Рубіо підтвердив: домовленості про гарантії безпеки певним чином уже сформульовані, і це те рішення, яке може бути ухвалено незалежно від домовленостей з Російською Федерацією», — зазначила Стефанішина.

Розкривати деталі вона відмовилася, однак підкреслила, що це вже реальність.

«Від того, якою буде ця домовленість, як швидко вона буде реалізована, залежатимуть усі подальші кроки із завершення війни», — зауважила новий посол України у США.