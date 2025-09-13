Свириденко обговорила з принцом Гаррі реабілітацію та відновлення українських військових

Очільниця українського уряду Юлія Свириденко обговорила з британським принцом Гаррі під час його візиту в Київ питання реабілітації та відновлення військових.

Про це Юлія Свириденко розповіла у соцмережах.

"Мала зустріч з принцем Гаррі під час його поїздки до Києва, показала йому наслідки влучання російського "Іскандера" в будівлю Уряду. Поговорили про роботу з реабілітації та відновлення ветеранів. Подякувала принцу за підтримку наших українських військових після служби на різних майданчиках, в тому числі на Іграх Нескорених. Ці міжнародні спортивні змагання для ветеранів принц Гаррі заснував у 2014. Україна бере участь в них із 2017 року, і відтоді вони стали популярними і серед наших військових", — ідеться у повідомленні.

Фото: Юлія Свириденко

Як додає Свириденко, цього року на Іграх Україну представляла рекордна збірна із 35 учасників.

"Тепер наша мрія — Invictus Games мають доїхати і до України. У нас є для цього всі можливості. Тим більше нескореність — це синонім українського духу. І її щодня демонструють наші захисники і захисниці", — додає глава Кабміну.