Свириденко обговорила з принцом Гаррі реабілітацію та відновлення українських військових

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаПолітика

Свириденко обговорила з принцом Гаррі реабілітацію та відновлення українських військових

Також глава уряду показала принцу Гаррі наслідки влучання російського "Іскандера" в будівлю Уряду.

Свириденко обговорила з принцом Гаррі реабілітацію та відновлення українських військових
Юлія Свириденко і принц Гаррі
Фото: Юлія Свириденко

Очільниця українського уряду Юлія Свириденко обговорила з британським принцом Гаррі під час його візиту в Київ питання реабілітації та відновлення військових. 

Про це Юлія Свириденко розповіла у соцмережах.

"Мала зустріч з принцем Гаррі під час його поїздки до Києва, показала йому наслідки влучання російського "Іскандера" в будівлю Уряду. Поговорили про роботу з реабілітації та відновлення ветеранів. Подякувала принцу за підтримку наших українських військових після служби на різних майданчиках, в тому числі на Іграх Нескорених. Ці міжнародні спортивні змагання для ветеранів принц Гаррі заснував у 2014. Україна бере участь в них із 2017 року, і відтоді вони стали популярними і серед наших військових", — ідеться у повідомленні. 

Фото: Юлія Свириденко

Як додає Свириденко, цього року на Іграх Україну представляла рекордна збірна із 35 учасників. 

"Тепер наша мрія — Invictus Games мають доїхати і до України. У нас є для цього всі можливості. Тим більше нескореність — це синонім українського духу. І її щодня демонструють наші захисники і захисниці", — додає глава Кабміну.

  • 12 вересня з неоголошеним візитом до Києва приїхав Принц Гаррі герцог Сассекський. Він заявив, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти в реабілітації тисяч поранених військовослужбовців.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies