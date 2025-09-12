МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Сікорський: закликаємо Угорщину скасувати вето щодо початку переговорів щодо вступу України до ЄС

Польща з нетерпінням чекає на прийняття України до ЄС.

Сікорський: закликаємо Угорщину скасувати вето щодо початку переговорів щодо вступу України до ЄС
Очільник польського МЗС Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував угорське вето щодо вступу України до Євросоюзу.

"Ми закликаємо Угорщину скасувати вето щодо початку переговорів щодо першого кластера. Ми з нетерпінням чекаємо на прийняття України до сім'ї ЄС", – сказав Сікорський під час спільної пресконференції з Андрієм Сибігою.

Він додав, що лише скоординований тиск на Угорщину може принести результати.

Сікорський наголосив, що Польща буде тісно співпрацювати з датським головуванням у ЄС, аби вступ України та Молдови до ЄС залишався пріоритетом. 
