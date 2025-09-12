Сікорський: закликаємо Угорщину скасувати вето щодо початку переговорів щодо вступу України до ЄС

Польща з нетерпінням чекає на прийняття України до ЄС.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував угорське вето щодо вступу України до Євросоюзу.

"Ми закликаємо Угорщину скасувати вето щодо початку переговорів щодо першого кластера. Ми з нетерпінням чекаємо на прийняття України до сім'ї ЄС", – сказав Сікорський під час спільної пресконференції з Андрієм Сибігою.

Він додав, що лише скоординований тиск на Угорщину може принести результати.

Сікорський наголосив, що Польща буде тісно співпрацювати з датським головуванням у ЄС, аби вступ України та Молдови до ЄС залишався пріоритетом.