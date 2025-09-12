Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Політика

Міністр енергетики США: Угорщина та Словаччина повинні відмовитися від російського газу та ядерної енергетики

Кріс Райт зауважив, що чим більше ми зможемо задушити здатність Росії фінансувати цю криваву війну, тим краще для всіх нас.

Міністр енергетики США: Угорщина та Словаччина повинні відмовитися від російського газу та ядерної енергетики
Міністр енергетики США Кріс Райт
Фото: EPA/UPG

Міністр енергетики США Кріс Райт закликав ті країни ЄС, які ще купують російське викопне паливо, припинити свою кампанію проти зусиль блоку покласти край залежності від Москви та купувати паливо в Америки, пише Politico. 

Виступаючи в п'ятницю на заході в Брюсселі, де він цього тижня провів зустрічі з чиновниками щодо того, як збільшити імпорт американського зрідженого природного газу та перекрити потік коштів на війну Росії проти України, Райт сказав, що для Європи було б краще отримувати свої поставки від «своїх друзів».

На запитання Politico, чи повинні такі країни, як Угорщина та Словаччина, які виступають проти зусиль Європейської комісії щодо поступової відмови від російського газу, нарешті припинити свої відносини з Кремлем, Райт відповів: «Абсолютно».

«Ми хочемо витіснити весь російський газ. Президент Трамп, Америка та всі країни ЄС, ми хочемо покласти край російсько-українській війні», – сказав Райт. «Чим більше ми зможемо задушити здатність Росії фінансувати цю криваву війну, тим краще для всіх нас. Тож відповідь на ваше запитання – безперечно».

Водночас Райт закликав європейські країни знайти альтернативи російській атомній енергетиці, заявивши: «Ми хочемо бачити ядерні технології, що надходять зі Сполучених Штатів або з самого ЄС».

Нагадаємо, цього місяця Угорщина підписала 10-річний контракт із Shell на постачання газу замість російського. Будапешт шукає альтернативи «Газпрому» перед відмовою ЄС від енергоносіїв з РФ.
