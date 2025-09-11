Зеленський зустрівся зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом

Зеленський та Кіт Келлог обговорили, як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку.

“Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю “петріотів”, сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США”, - повідомив президент України.

Співрозмовники також предметно обговорили тиск на росіян і те, що можна зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну.

Також вони торкнулись повернення викрадених Росією українських дітей, міжнародну співпрацю на цьому треку та умови, в яких перебувають наші діти.

“Висловив співчуття американському народові у зв’язку із жахливим убивством Чарлі Кірка та подякував президенту Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна. Важливо, щоб справедливість торжествувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що обговорив із Келлогом 80-ту сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, заплановані заходи, координацію між Україною та Америкою й роботу в межах коаліції охочих.