ГоловнаПолітика

Василь Боднар: Україна готова допомогти Польщі зміцнити систему ППО

Також Україна готова поділитися досвідом щодо системи оповіщення.

Василь Боднар: Україна готова допомогти Польщі зміцнити систему ППО
Василь Боднар
Фото: скрин відео

Україна готова підтримати Польщу у посиленні протиповітряної оборони.

Про це повідомив Укрінформу посол України в Польщі Василь Боднар.

“Президент України Володимир Зеленський чітко задекларував готовність допомогти Польщі зміцнити систему оповіщення, поділитися досвідом, надати допомогу в інших потрібних сферах”, – розповів Боднар.

Дипломат наголосив на важливості конкретних кроків союзників для посилення безпеки в регіоні. Зокрема, слід надіслати додаткові військові підрозділи, зміцнити ППО та обмінюватись потрібною інформацією.

Посол України у Польщі зауважив, що Польща та союзники по НАТО вперше в історії застосували засоби ППО для збиття дронів.

“Сьогодні вперше в історії є прецедент: ці дрони почали збивати на території Польщі силами протиповітряної оборони країни за участю союзників”, – наголосив Боднар.
