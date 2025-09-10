Василь Боднар: Україна готова допомогти Польщі зміцнити систему ППО

Україна готова підтримати Польщу у посиленні протиповітряної оборони.
Про це повідомив Укрінформу посол України в Польщі Василь Боднар.
“Президент України Володимир Зеленський чітко задекларував готовність допомогти Польщі зміцнити систему оповіщення, поділитися досвідом, надати допомогу в інших потрібних сферах”, – розповів Боднар.
Дипломат наголосив на важливості конкретних кроків союзників для посилення безпеки в регіоні. Зокрема, слід надіслати додаткові військові підрозділи, зміцнити ППО та обмінюватись потрібною інформацією.
Посол України у Польщі зауважив, що Польща та союзники по НАТО вперше в історії застосували засоби ППО для збиття дронів.
“Сьогодні вперше в історії є прецедент: ці дрони почали збивати на території Польщі силами протиповітряної оборони країни за участю союзників”, – наголосив Боднар.
Цієї ночі, 10 вересня, близько 20 російських безпілотників здійснили рух у повітряний простір Польщі.
Речниця міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька заявила, що після нічної російської атаки знайшли уламки не лише дронів, а і ракети.
Речник уряду Польщі Адам Шлапка заявив, що НАТО задіяло 4-ту статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Росії Андрія Ордаша через порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.
Президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Польщі російськими ударними дронами.