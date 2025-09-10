“Нова країна”, спільний з EFI Group проєкт LB.ua, розпочинає новий сезон. Традиційна для цього формату дискусія нині стосувалася викликів, що стоять перед країною - фронтом, безпекою, внутрішньою/міжнародною політикою, економікою, бізнесом, суспільством - станом на зараз. З чим Україна завершує літо і входить в останню декаду 2025 року, зокрема, обговорювали:

пані посол України у Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина ;

перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко ;

представник ГУР МО Ілля Павленко ;

очільник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович ;

глава наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі.

Слід відзначити, що одразу кілька спікерів окреслили нові виклики, які постали перед Україною. Зокрема, пані посол Ольга Стефанішина - в контексті своєї діяльності - вбачає проблему легітимізації Росії у США.

“Буквально дорогою сюди я подивилася дуже компліментарну участь Кірілла Дмітрієва в прайм-таймі Fox News, який розказував про російські мінерали, про привабливість російської економіки, інвестиції на тлі того, що російський посол повернувся до США, там відкриваються російські церкви. …Реальність змінилася не лише в ролі США у завершенні війни, а й у легітимізації присутності Росії у Сполучених Штатах”, - відзначила Стефанішина. Вона підкреслила, що основна мета Росії - приховано досягнути своїх цілей, не на публічних заходах, а ще дорогою до них.

Олександр Корнієнко і Ольга Стефанішина

На думку першого віцеспікера ВР Олександра Корнієнка, атака на будівлю Кабміну зробила очевидною загрозу для центрів ухвалення рішень.

“Такі речі - навіть через ескалацію - можуть мати вплив на внутрішню політику, на роботу інституцій. І це теж треба враховувати в цьому сезоні. Я би додав, що це новий фактор”, - зазначив представник Верховної Ради.

Зміни у суспільних настроях констатував і очільник соціологічної групи “Рейтинг” Олексій Антипович. За даними соціологічних досліджень, на сьогоднішній день, 82 % українців шляхом пошуку закінчення війни вважають пошук компромісів на переговорах (з них 20 % - на прямих переговорах з Росією), і тільки 11 % висловилися за ведення військових дій далі. Наприкінці 22 року - початку 23 року за сценарій воювати до повернення Донбасу і Криму висловлювалися 73 % опитуваних, каже соціолог.

Олексій Антипович, очільник соціологічної групи «Рейтинг»

“Це вступне уявлення про те, на якій стадії в темі війни перебуває українське суспільство. Говорити про те, що ми втомилися чи ще щось, можна довго, але ось вам показові цифри. Але найголовніше в них - нічого подібного про мир за будь-яку ціну не йдеться”, - зауважив Олексій Антипович.

Очільник EFI Group Ігор Ліскі вважає, що бізнесу, як і суспільству в цілому, потрібно бачити і розуміти стратегію перемоги для України і вимагати її від уряду та міжнародних партнерів.

“Ми ще тримаємось, ми, включно з бізнесом, стисли зуби, але так не може бути завжди. Якщо ми бачимо, що війна буде вічна, а Україна - щит Європи, добре, покажіть нам, за що ми воюємо? - зауважив бізнесмен. - …Якщо немає стратегії або бачення перемоги, дурнів у бізнесі немає. Всі починають перелаштовувати, диверсифіковувати, і Україна починає бути все менше-менше довгостроково [привабливою], ми не можемо дивитися у минуле, нам треба дивитися у майбутнє”.

Зліва направо: Ігор Ліскі, Олександр Корнієнко, Ольга Стефанішина, Олексій Антипович та Ілля Павленко під час дискусії

Представник Головного управління розвідки Ілля Павленко вважає, що наразі ми перебуває “у точці невизначеності”, але називає два найімовірніші сценарії розвитку подій.

“Перший сценарій - продовження активної гарячої фази війни, коли так звана Російська Федерація буде намагатися дотиснути нас, виснажувати наші ресурси людські, технічні і фінансові.

Другий ймовірний сценарій - це, скоріше, загасання активної фази війни, і це вимагатиме від нас відбудови нової архітектури безпеки. Повернення людей з-за кордону, повернення капіталу, робота з ветеранами тощо. І коли ми говоримо про безпеку, ми говоримо і розуміємо не тільки армію та фронт, ми розуміємо й інші складові. Це і інформаційна стійкість, і здорова економіка, і кібергігієна, і кібербезпека. І, мабуть, найважливіше - соціальна єдність. Саме ці складові, вони якраз і утворюють той наш щит, який дасть нам можливість не тільки перемогти, а й побудувати на перспективу дорогу до стабільного розвитку країни”,- каже Павленко. Однак додає, що жоден з цих сценаріїв не означає кінця війни, оскільки упевнений: Росія не зупиниться, доки матиме можливість хоч трішки просуватися.

Ілля Павленко, представник ГУР МО

“Всі важелі знаходяться в наших руках. Якщо ми вибудуємо таку архітектуру системи безпеки, яка буде менше залежати від стану допомоги партнерів, то ми обов'язково і зупинимо ворога, і створимо перспективу для стійкого зростання України в умовах постійних викликів, тому що навіть за умови, якщо гаряча фаза стихне, це не значить для нас завершення війни”, - підкреслив представник ГУР.

Розгорнуті думки основних спікерів й гостей дискусії та їхні аргументи читайте незабаром на LB.ua.

шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна

Роман Костенко задає питання

Ігор Ліскі,Олександр Корнієнко, Ольга Стефанішина, Олексій Антипович і Ілля Павленко під час дискусії

Олександр Корнієнко та Ольга Стефанішина

Зліва направо: Ігор Ліскі,Олександр Корнієнко, Ольга Стефанишина, Олексій Антипович та Ілля Павленко під час дискусії

Директор НАБУ Семен Кривонос

Глава НАЗК Віктор Павлущик

секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовослужбовець ЗСУ Роман Костенко

Керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю Епіцентру Юлія Чудновець

Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу 'Гардарика', письменник(праворуч)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький

Інна Підлуська, заступниця виконавчого директора Міжнародного фонду 'Відродження'

посол України в Іспанії Юлія Соколовська

колишній народний депутат, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства Павло Унгурян

нардепка Юлія Клименко

суддя Костянтин Харакоз

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко

посол України в Канаді Юлія Ковалів

посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич (праворуч)

нардеп Артур Герасимов

посол України в США Ольга Стефанішина і посол України в Канаді Юлія Ковалів

Соня Кошкіна та Ілля Павленко

Ігор Швайка, Віктор Прошкін та Ігор Ліскі

Соня Кошкіна і Віктор Прошкін

посол України в Канаді Юлія Ковалів , доктор філософських наук Євген Бистрицький, посол України в США Ольга Стефанишина і заступниця виконавчого директора Міжнародного фонду 'Відродження' Інна Підлуська (праворуч)

Директор INL Річард Сондерс і заступниця голови НАБУ Поліна Лисенко

Олександр Корнієнко та Михайло Радуцький (праворуч)

Артем Шаіпов, юридичний радник Програми USAID "Нове правосуддя", співзасновник Ukrainian Global University

Вчений-філософ, доктор філософських наук Євген Бистрицький

літературознавиця та літературна критикиня Орися Демська ( ліворуч)

заступниця голови НАБУ Поліна Лисенко і проректорка Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка Ксенія Смирнова

Соня Кошкіна

Вадим Івченко та Ігор Швайка

Соня Кошкіна і Михайло Радуцький

Соня Кошкіна, Олексій Антипович і Юлія Ковалів

Групове фото спікерів після дискусії