“Нова країна”, спільний з EFI Group проєкт LB.ua, розпочинає новий сезон. Традиційна для цього формату дискусія нині стосувалася викликів, що стоять перед країною - фронтом, безпекою, внутрішньою/міжнародною політикою, економікою, бізнесом, суспільством - станом на зараз. З чим Україна завершує літо і входить в останню декаду 2025 року, зокрема, обговорювали:
-
пані посол України у Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина;
-
перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко;
-
представник ГУР МО Ілля Павленко;
-
очільник соціологічної групи “Рейтинг” Олексій Антипович;
-
глава наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі.
Слід відзначити, що одразу кілька спікерів окреслили нові виклики, які постали перед Україною. Зокрема, пані посол Ольга Стефанішина - в контексті своєї діяльності - вбачає проблему легітимізації Росії у США.
“Буквально дорогою сюди я подивилася дуже компліментарну участь Кірілла Дмітрієва в прайм-таймі Fox News, який розказував про російські мінерали, про привабливість російської економіки, інвестиції на тлі того, що російський посол повернувся до США, там відкриваються російські церкви. …Реальність змінилася не лише в ролі США у завершенні війни, а й у легітимізації присутності Росії у Сполучених Штатах”, - відзначила Стефанішина. Вона підкреслила, що основна мета Росії - приховано досягнути своїх цілей, не на публічних заходах, а ще дорогою до них.
На думку першого віцеспікера ВР Олександра Корнієнка, атака на будівлю Кабміну зробила очевидною загрозу для центрів ухвалення рішень.
“Такі речі - навіть через ескалацію - можуть мати вплив на внутрішню політику, на роботу інституцій. І це теж треба враховувати в цьому сезоні. Я би додав, що це новий фактор”, - зазначив представник Верховної Ради.
Зміни у суспільних настроях констатував і очільник соціологічної групи “Рейтинг” Олексій Антипович. За даними соціологічних досліджень, на сьогоднішній день, 82 % українців шляхом пошуку закінчення війни вважають пошук компромісів на переговорах (з них 20 % - на прямих переговорах з Росією), і тільки 11 % висловилися за ведення військових дій далі. Наприкінці 22 року - початку 23 року за сценарій воювати до повернення Донбасу і Криму висловлювалися 73 % опитуваних, каже соціолог.
“Це вступне уявлення про те, на якій стадії в темі війни перебуває українське суспільство. Говорити про те, що ми втомилися чи ще щось, можна довго, але ось вам показові цифри. Але найголовніше в них - нічого подібного про мир за будь-яку ціну не йдеться”, - зауважив Олексій Антипович.
Очільник EFI Group Ігор Ліскі вважає, що бізнесу, як і суспільству в цілому, потрібно бачити і розуміти стратегію перемоги для України і вимагати її від уряду та міжнародних партнерів.
“Ми ще тримаємось, ми, включно з бізнесом, стисли зуби, але так не може бути завжди. Якщо ми бачимо, що війна буде вічна, а Україна - щит Європи, добре, покажіть нам, за що ми воюємо? - зауважив бізнесмен. - …Якщо немає стратегії або бачення перемоги, дурнів у бізнесі немає. Всі починають перелаштовувати, диверсифіковувати, і Україна починає бути все менше-менше довгостроково [привабливою], ми не можемо дивитися у минуле, нам треба дивитися у майбутнє”.
Представник Головного управління розвідки Ілля Павленко вважає, що наразі ми перебуває “у точці невизначеності”, але називає два найімовірніші сценарії розвитку подій.
“Перший сценарій - продовження активної гарячої фази війни, коли так звана Російська Федерація буде намагатися дотиснути нас, виснажувати наші ресурси людські, технічні і фінансові.
Другий ймовірний сценарій - це, скоріше, загасання активної фази війни, і це вимагатиме від нас відбудови нової архітектури безпеки. Повернення людей з-за кордону, повернення капіталу, робота з ветеранами тощо. І коли ми говоримо про безпеку, ми говоримо і розуміємо не тільки армію та фронт, ми розуміємо й інші складові. Це і інформаційна стійкість, і здорова економіка, і кібергігієна, і кібербезпека. І, мабуть, найважливіше - соціальна єдність. Саме ці складові, вони якраз і утворюють той наш щит, який дасть нам можливість не тільки перемогти, а й побудувати на перспективу дорогу до стабільного розвитку країни”,- каже Павленко. Однак додає, що жоден з цих сценаріїв не означає кінця війни, оскільки упевнений: Росія не зупиниться, доки матиме можливість хоч трішки просуватися.
“Всі важелі знаходяться в наших руках. Якщо ми вибудуємо таку архітектуру системи безпеки, яка буде менше залежати від стану допомоги партнерів, то ми обов'язково і зупинимо ворога, і створимо перспективу для стійкого зростання України в умовах постійних викликів, тому що навіть за умови, якщо гаряча фаза стихне, це не значить для нас завершення війни”, - підкреслив представник ГУР.
Розгорнуті думки основних спікерів й гостей дискусії та їхні аргументи читайте незабаром на LB.ua.