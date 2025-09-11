Сіярто сподівається на покращення відносин між Україною та Угорщиною, однак “це залежить лише від Києва”

Угорський дипломат зазначив, що його країна зацікавлено у добрих стосунках із усіма сусідами, включаючи Україну. Втім не виключив і подальше погіршення стосунків.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто сподівається на покращення відносин між Україною та Угорщиною найближчими роками, однак “це залежить лише від Києва”.

Про це угорський дипломат написав у “Фейсбуці” після зустрічі у Будапешті із віцепремʼєром України з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

“З чистою совістю можу сказати, що Київ несе повну відповідальність за те, що система відносин Угорщини та України за останні 10 років пережила таке надзвичайне погіршення. На жаль, не можна виключити, що буде навіть гірше, ніж зараз, але одне незмінне й точно: ми зацікавлені у добрих стосунках із усіма сусідніми країнами, включаючи Україну”, – написав Сіярто.

За його словами, в Угорщині не відбирали права української меншини, не ставили під загрозу енергетичну безпеку українців та не хотіли втягувати їх у війну.

“Угорсько-українська система відносин дуже не проста і я щиро сподіваюся, що в найближчі десять років вона розвиватиметься краще, ніж за останні десять років. Ми до цього готові, але треба також дати зрозуміти, що це залежить лише від Києва та України”, – написав Сіярто.