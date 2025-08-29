Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСвіт

Каллас: Угорщину наразі не змогли переконати розблокувати 6,6 млрд євро для України

Це попри те, що виділення коштів погодили з президентом США, мирні ініціативи якого підтримує Будапешт.

Каллас: Угорщину наразі не змогли переконати розблокувати 6,6 млрд євро для України
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Угорщина наразі відмовляється розблоковувати допомогу України в розмірі 6,6 млрд євро.

Про це повідомила глава євродипломатії Кая Каллас, передає The Guardian.

Вона зазначила, що були різні спроби переконати Угорщину розблокувати бюджет, зокрема за допомогою можливих «opt out» чи гарантій, що гроші не підуть на летальну допомогу. Водночас дипломат визнала, що ці спроби «поки що не були ефективними».

6,6 млрд євро з Європейського фонду миру могли би використати для закупівель на допомогу Україні в межах нової програми Prioritised Ukraine Requirements List, узгодженої з НАТО та президентом США Дональдом Трампом.

Каллас наголосила, що Угорщина часто схвально відгукується про мирні ініціативи Трампа, і розблокування цих коштів могло б сприяти їхньому просуванню.

  • У суму, яку блокує Будапешт, входять три транші з Європейського фонду миру по 500 млн євро кожний, та 5 млрд євро з нового фонду допомоги для України.
  • Днями Politico писало, що Трамп переконав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитись від блокування вступу України до ЄС.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies