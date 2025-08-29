Каллас: Угорщину наразі не змогли переконати розблокувати 6,6 млрд євро для України

Це попри те, що виділення коштів погодили з президентом США, мирні ініціативи якого підтримує Будапешт.

Угорщина наразі відмовляється розблоковувати допомогу України в розмірі 6,6 млрд євро.

Про це повідомила глава євродипломатії Кая Каллас, передає The Guardian.

Вона зазначила, що були різні спроби переконати Угорщину розблокувати бюджет, зокрема за допомогою можливих «opt out» чи гарантій, що гроші не підуть на летальну допомогу. Водночас дипломат визнала, що ці спроби «поки що не були ефективними».

6,6 млрд євро з Європейського фонду миру могли би використати для закупівель на допомогу Україні в межах нової програми Prioritised Ukraine Requirements List, узгодженої з НАТО та президентом США Дональдом Трампом.

Каллас наголосила, що Угорщина часто схвально відгукується про мирні ініціативи Трампа, і розблокування цих коштів могло б сприяти їхньому просуванню.