Світ

Прибутки російських нафтових компаній у 2025 році різко впали

Причиною цього називають надвиробництво нафти та європейські і американські санкції.

Прибутки російських нафтових компаній у 2025 році різко впали
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Прибутки російських нафтових компаній у першій половині 2025 року різко знизилися на тлі падіння цін на нафту та зміцнення рубля.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема, "Роснєфть", яка забезпечує понад третину видобутку нафти в Росії, повідомила про чистий прибуток розміром 3 млрд за перші шість місяців року. Це більш ніж на 68% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Там вважають, що причиною є нижчі ціни на нафту, насамперед через її надвиробництво та посилення санкцій ЄС і США.

Раніше цього тижня "Лукойл" та "Газпром нафта", "дочка" "Газпрому", повідомили про зниження прибутку більш ніж на 50% рік до року за перше півріччя. "Татнефть" зафіксував падіння на 62%.

Невідомо, яку частку падіння прибутків зумовили саме західні санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на війну в Україні, щоб обмежити доступ Кремля до фінансування війни.

Ключова експортна суміш Росії Urals у середньому коштувала $58 за барель у першій половині цього року – більш ніж на 13% нижче, ніж роком раніше, за підрахунками Bloomberg на основі даних Argus Media.

Водночас рубль зміцнився майже на 23% – до 78,47 за долар США станом на 30 червня з кінця минулого року, оскільки ключова ставка центрбанку РФ залишалася поблизу рекордного рівня. Це означало, що російські виробники отримували менше рублів за кожен проданий барель.

  • Тим часом російський уряд продовжив заборону експорту бензину. До 30 вересня заборона стосуватиметься як прямих виробників, так і рітейлерів.
  • Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити економічні санкції проти Росії. 
  • 19-ий пакет санкцій ЄС проти Росії має бути готовий у вересні.
﻿
