Із Польщі депортували 15 українців, яких звинуватили у порушенні законодавства

Їм заборонили повторний в'їзд до Польщі на строк від 5 до 10 років.

Фото: Прикордонна служба Польщі

Із Польщі депортували 15 українців, яких звинувачують у порушенні законодавства. Їм заборонили повторний в'їзд до Польщі на строк від 5 до 10 років.

Про це повідомили у прикордонній службі Польщі.

Там зазначили, що ці люди були неодноразово засуджені за крадіжки, грабежі та керування транспортним засобом у нетверезому стані, а також "становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі". 

"Особи, причетні до процедури, були засуджені за численні злочини та правопорушення, зокрема за зберігання наркотичних та психотропних речовин, крадіжки, пограбування, підробку документів, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та організацію незаконного перетину польського кордону", – зазначили польські прикордонники. 

Їх доправили до кордону і передали українській стороні.

  • Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що з Польщі депортують 57 українців через події на концерті білоруського співака у Варшаві.
﻿
