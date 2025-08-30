Із Польщі депортували 15 українців, яких звинуватили у порушенні законодавства

Їм заборонили повторний в'їзд до Польщі на строк від 5 до 10 років.

Із Польщі депортували 15 українців, яких звинувачують у порушенні законодавства. Їм заборонили повторний в'їзд до Польщі на строк від 5 до 10 років.

Про це повідомили у прикордонній службі Польщі.

Там зазначили, що ці люди були неодноразово засуджені за крадіжки, грабежі та керування транспортним засобом у нетверезому стані, а також "становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі".

"Особи, причетні до процедури, були засуджені за численні злочини та правопорушення, зокрема за зберігання наркотичних та психотропних речовин, крадіжки, пограбування, підробку документів, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та організацію незаконного перетину польського кордону", – зазначили польські прикордонники.

Їх доправили до кордону і передали українській стороні.