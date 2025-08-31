Трамп обговорює розміщення приватних військових компаній на території України

Вони будуть своєрідним стримувальним фактором від нових атак РФ.

Американські приватні військові компанії можуть залучити до роботи в Україні в межах довгострокового мирного плану, пише The Telegraph із посиланням на західних чиновників.

Президент США Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомогти у створенні укріплень для захисту американських інтересів у країні. План розглядають як альтернативу обіцянці президента США не відправляти регулярні війська на українську територію.

За інформацією видання, американські підрядники можуть брати участь у відновленні оборонних ліній України, будівництві нових баз і забезпеченні захисту американських підприємств. Їхня присутність, як очікують союзники, може стати фактором стримування для Путіна від порушення можливого режиму припинення вогню.

Цей план обговорюється разом з іншими гарантіями безпеки, що їх розробляють Велика Британія та Франція. Вони мають стати основою для довгострокового мирного врегулювання. Остаточні домовленості, що можуть включати патрулювання повітряного простору, військові навчання та місії у Чорному морі, можуть з’явитися у публічному просторі вже найближчими вихідними.

За даними джерел The Telegraph, європейські військові планувальники активізували роботу після того, як Трамп заявив, що Кремль відкритий до надання Україні гарантій безпеки. Американський президент також висловив готовність підтримати місію.