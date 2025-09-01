В ООН заявили, що хусити затримали щонайменше 11 працівників організації

Перед цим повстанці здійснили численні арешти після вбивства Ізраїлем їхнього прем'єр-міністра.

В ООН заявили, що єменські хусити затримали щонайменше 11 працівників у неділю під час рейдів на приміщення міжнародної організації, повідомляє France24.

Перед цим повстанці здійснили численні арешти після вбивства Ізраїлем їхнього прем'єр-міністра.

Від влади хуситів не було жодних коментарів щодо повідомлень про рейди, але група раніше заарештовувала міжнародних гуманітарних працівників.

Посланець ООН у Ємені Ганс Грундберг заявив, що “рішуче засуджує нову хвилю свавільних затримань персоналу ООН сьогодні в Сані та Ходейді... а також насильницьке проникнення до приміщень ООН та захоплення майна ООН”.

За його словами, затримали щонайменше 11 співробітників ООН і зажадав їх “негайного та беззастережного” звільнення.Хусити вже тримають 23 співробітників ООН, деяких з 2021 та 2023 років, додав Грундберг. У січні повстанці затримали ще вісьмох співробітників організації.

Хусити стверджували, що серед арештантів, затриманих у червні 2024 року, були члени “американо-ізраїльської шпигунської мережі”, яка діяла під прикриттям гуманітарних організацій – ці звинувачення ООН рішуче відкинула.

Раніше в неділю Всесвітня продовольча програма заявила, що одного з її співробітників було затримано в столиці Сані, що перебуває під контролем повстанців.