США заборонять деяким палестинцям відвідати Генеральну Асамблею ООН

Державний департамент США відмовляє у видачі та скасовує візи членам Організації визволення Палестини (ОВП) та Палестинської адміністрації (ПА), але не називає імен цих чиновників.

Про це повідомляє Reuters.

Держдепартамент зазначив, що ПА та ОВП не змогли відкинути тероризм, наполягаючи на "односторонньому визнанні" палестинської держави.

“(Це) в наших національних інтересах безпеки – притягнути ООП та ПА до відповідальності за невиконання своїх зобов'язань та підрив перспектив миру”, – заявив Держдепартамент.

В свою чергу палестинські чиновники відкидають такі звинувачення. Вони кажуть, що десятиліття переговорів за посередництва США не змогли покласти край ізраїльській окупації та забезпечити незалежну палестинську державу.

Зазначається, що президент ПА Махмуд Аббас планує поїхати до Нью-Йорка на щорічну зустріч у штаб-квартирі ООН. Наразі незрозуміло, чи був Аббас включений до обмежень.

Офіс Аббаса заявив, що був здивований рішенням щодо візи та стверджував, що воно порушує “угоду про штаб-квартиру” ООН, згідно з якою США, як правило, зобов'язані надавати іноземним дипломатам доступ до ООН у Нью-Йорку.

Втім, Вашингтон заявив, що може відмовити у візах з міркувань безпеки, тероризму або зовнішньої політики. Держдепартамент заявив, що місія ПА при ООН, що складається з посадовців, які постійно перебувають там, не буде включена до обмежень.

А речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що ООН обговорить візове питання з Державним департаментом “відповідно до угоди про штаб-квартиру ООН між ООН та США”.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина не приєднається до ініціативи союзників щодо визнання палестинської держави.

31 липня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль натякнув, що його уряд може пришвидшити процес визнання палестинської держави, якщо Ізраїль анексує Західний берег.

За кілька днів до того речник німецького уряду заявив, що Німеччина не планує визнавати Палестинську державу найближчим часом.