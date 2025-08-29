Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
США заборонять деяким палестинцям відвідати Генеральну Асамблею ООН

Йдеться про деяких членів Організації визволення Палестини та Палестинської адміністрації.

США заборонять деяким палестинцям відвідати Генеральну Асамблею ООН
Голосування в Радбезі ООН по Палестині
Фото: EPA/UPG

Державний департамент США відмовляє у видачі та скасовує візи членам Організації визволення Палестини (ОВП) та Палестинської адміністрації (ПА), але не називає імен цих чиновників.

Про це повідомляє Reuters.

Держдепартамент зазначив, що ПА та ОВП не змогли відкинути тероризм, наполягаючи на "односторонньому визнанні" палестинської держави.

“(Це) в наших національних інтересах безпеки – притягнути ООП та ПА до відповідальності за невиконання своїх зобов'язань та підрив перспектив миру”, – заявив Держдепартамент.

В свою чергу палестинські чиновники відкидають такі звинувачення. Вони кажуть, що десятиліття переговорів за посередництва США не змогли покласти край ізраїльській окупації та забезпечити незалежну палестинську державу.

Зазначається, що президент ПА Махмуд Аббас планує поїхати до Нью-Йорка на щорічну зустріч у штаб-квартирі ООН. Наразі незрозуміло, чи був Аббас включений до обмежень.

Офіс Аббаса заявив, що був здивований рішенням щодо візи та стверджував, що воно порушує “угоду про штаб-квартиру” ООН, згідно з якою США, як правило, зобов'язані надавати іноземним дипломатам доступ до ООН у Нью-Йорку. 

Втім, Вашингтон заявив, що може відмовити у візах з міркувань безпеки, тероризму або зовнішньої політики. Держдепартамент заявив, що місія ПА при ООН, що складається з посадовців, які постійно перебувають там, не буде включена до обмежень.

А речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що ООН обговорить візове питання з Державним департаментом “відповідно до угоди про штаб-квартиру ООН між ООН та США”.

  • Раніше про намір офіційно визнати Палестину суверенною державою у вересні перед відкриттям роботи нової сесії Генасамблеї ООН заявила найменша за територією країна Євросоюзу ‒ Мальта. Також до країн, які анонсували визнання Палестини, долучилася Канада.

  • Франція та Велика Британія теж встигли анонсувати визнання суверенітету Палестини.

  • Ще раніше у Європі відповідне рішення юридично оформили Ірландія, Іспанія, Норвегія та Словенія. 
