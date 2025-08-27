Мерц: Німеччина не приєднається до ініціативи союзників щодо визнання палестинської держави

Він уточнив, що Німеччина не баче виконання вимог для цього.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після виступу з заявою в канцелярії після засідання уряду в Берліні, 28 липня 2025 року

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив позицію своєї країни щодо визнання палестинської держави.

Про це повідомляє Reuters.

“Позиція федерального уряду чітка щодо можливого визнання держави Палестина. Канада це знає. Ми не приєднаємося до цієї ініціативи”, - сказав Мерц.

Він уточнив, що Німеччина не баче виконання вимог для цього.

31 липня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль натякнув, що його уряд може пришвидшити процес визнання палестинської держави, якщо Ізраїль анексує Західний берег.

За кілька днів до того речник німецького уряду заявив, що Німеччина не планує визнавати Палестинську державу найближчим часом.