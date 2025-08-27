Мерц: Німеччина не приєднається до ініціативи союзників щодо визнання палестинської держави

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив позицію своєї країни щодо визнання палестинської держави.
Про це повідомляє Reuters.
“Позиція федерального уряду чітка щодо можливого визнання держави Палестина. Канада це знає. Ми не приєднаємося до цієї ініціативи”, - сказав Мерц.
Він уточнив, що Німеччина не баче виконання вимог для цього.
- 31 липня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль натякнув, що його уряд може пришвидшити процес визнання палестинської держави, якщо Ізраїль анексує Західний берег.
- За кілька днів до того речник німецького уряду заявив, що Німеччина не планує визнавати Палестинську державу найближчим часом.
Раніше про намір офіційно визнати Палестину суверенною державою у вересні перед відкриттям роботи нової сесії Генасамблеї ООН заявила найменша за територією країна Європейського Союзу ‒ Мальта. Також до країн, які анонсували визнання Палестини, долучилася Канада.
Франція та Велика Британія теж встигли анонсувати визнання суверенітету Палестини.
Ще раніше у Європі відповідне рішення юридично оформили Ірландія, Іспанія, Норвегія та Словенія.