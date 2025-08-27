Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Мерц: Німеччина не приєднається до ініціативи союзників щодо визнання палестинської держави

Він уточнив, що Німеччина не баче виконання вимог для цього.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після виступу з заявою в канцелярії після засідання уряду в Берліні, 28 липня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив позицію своєї країни щодо визнання палестинської держави.

Про це повідомляє Reuters

“Позиція федерального уряду чітка щодо можливого визнання держави Палестина. Канада це знає. Ми не приєднаємося до цієї ініціативи”, - сказав Мерц. 

Він уточнив, що Німеччина не баче виконання вимог для цього.

  • Раніше про намір офіційно визнати Палестину суверенною державою у вересні перед відкриттям роботи нової сесії Генасамблеї ООН заявила найменша за територією країна Європейського Союзу ‒ Мальта. Також до країн, які анонсували визнання Палестини, долучилася Канада.

  • Франція та Велика Британія теж встигли анонсувати визнання суверенітету Палестини.

  • Ще раніше у Європі відповідне рішення юридично оформили Ірландія, Іспанія, Норвегія та Словенія. 
﻿
