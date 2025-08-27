МЗС України: вихід РФ з конвенції із запобігання катуванням “фактично є зізнанням у злочині”

Українське дипломатичне відомство зазначає, що рішення про вихід з Конвенції про заборону катувань лише закріплює цю реальність та остаточно ставить Росію в ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю.

Міністерство закордонних справ України привертає увагу міжнародної спільноти до рішення уряду РФ ініціювати денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

“Цей крок фактично є зізнанням у злочині — системній практиці катувань і прагненні уникнути відповідальності за грубі порушення прав людини. Сучасна росія — це територія беззаконня та приниження людської гідності”, — йдеться у заяві.

Відомство зазначає, що рішення про вихід з Конвенції про заборону катувань лише закріплює цю реальність та остаточно ставить Росію в ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю.