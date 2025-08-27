Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Що відомо про ракету «Фламінго»?
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Стабілізація під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
МЗС України: вихід РФ з конвенції із запобігання катуванням “фактично є зізнанням у злочині”

Українське дипломатичне відомство зазначає, що рішення про вихід з Конвенції про заборону катувань лише закріплює цю реальність та остаточно ставить Росію в ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю.

МЗС України: вихід РФ з конвенції із запобігання катуванням “фактично є зізнанням у злочині”
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України привертає увагу міжнародної спільноти до рішення уряду РФ ініціювати денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

“Цей крок фактично є зізнанням у злочині — системній практиці катувань і прагненні уникнути відповідальності за грубі порушення прав людини. Сучасна росія — це територія беззаконня та приниження людської гідності”, — йдеться у заяві.

Відомство зазначає, що рішення про вихід з Конвенції про заборону катувань лише закріплює цю реальність та остаточно ставить Росію в ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю.
