До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей доєднується ще одна країна

До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA доєднується ще одна країна.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Представниця уряду Демократичної Республіки Конго Шанталь Шамбу Мвавіта зустрілася з радницею – уповноваженою президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук.

Українська чиновниця розповіла про масові випадки депортації та примусового переміщення українських дітей Росією, а також про зусилля України для їх повернення.

В свою чергу Шанталь Шамбу Мвавіта повідомила, що Демократична Республіка Конго починає процедуру приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Таким чином до складу коаліції ввійдуть уже 42 країни та Рада Європи.